Накажут владельца собаки, которая напала на ребенка в селе Высокая гора

Как было установлено прокуратурой Высокогорского, вечером 24 августа на улице Тагира Биккинеева собака напала на ребенка. Отмечается, что пес был с хозяином, однако на нем не было поводка и намордника. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Родители девочки обратились в местную больницу, однако травм у ребенка там не обнаружили.

Хозяина собаки установили. Теперь мужчину за нарушение правил выгула собак привлекут к административной ответственности. Ход проверки находится на контроле прокуратуры.

