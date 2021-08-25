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Ру Тат
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25 августа 2021  17:04
Полина Шевчук

Накажут владельца собаки, которая напала на ребенка в селе Высокая гора

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Как было установлено прокуратурой Высокогорского, вечером 24 августа на улице Тагира Биккинеева собака напала на ребенка. Отмечается, что пес был с хозяином, однако на нем не было поводка и намордника. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Родители девочки обратились в местную больницу, однако травм у ребенка там не обнаружили.

Хозяина собаки установили. Теперь мужчину за нарушение правил выгула собак привлекут к административной ответственности. Ход проверки находится на контроле прокуратуры.
 

#Прокуратура РТ #ребенка укусила собака
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