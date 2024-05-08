Житель Высокогорского района о прадедушке на войне: «Прошел через все муки концлагеря»

Высокогорские жители участвуют в патриотической акции «Мой герой — моя семья». Так, к флешмобу присоединился оператор компьютерной верстки Марат Хафизов. Он поделился историей своего прадедушки.

Хакимов Гариф Хакимович родился 26 августа 1909 года в деревне Кулле-Кими Казанской губернии (ныне Атнинский район Республики Татарстан) в бедной крестьянской семье.

На фронт призван в 1941 году. Однако практически сразу же попал в плен и прошел через все муки концлагеря. В апреле 1945 года освобожден во Франции американскими войсками.

Гариф Хакимов рассказывал своим потомкам, что до Москвы их доставили на 9-этажном пароходе, проплывали Африку. Награжден медалями.

После возвращения в 1946 году в родную деревню Кулле-Кими у них с супругой появились пятеро детей — две дочери и двое сыновей.

Участник Великой Отечественной войны ушел из жизни 17 апреля 1981 года.

В Татарстане проходит онлайн-флешмоб к 79-й годовщине со Дня Победы. Татарстанцы могут поделиться в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ. Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку».

В прошлом году акция «Мой Герой — моя семья» проводилась впервые, в ней приняли участие более 700 человек в соцсети «ВКонтакте». На этот раз организаторы решили расширить ее на все социальные сети.

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам — участникам Великой Отечественной войны (как фронтовикам, так и труженикам тыла). Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештег #МойГеройМояСемья.