Житель Татарстана заболел одновременно гриппом и коронавирусом

В Татарстане зафиксирован случай одновременного заболевания гриппом и новым коронавирусом Covid-19. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал главный инфекционист Минздрава РТ Халит Хаертынов.

«Сейчас лежит молодой пациент, которому 22 года. С доказанной коронавирусной инфекцией и с гриппом А», — отметил собеседник агентства.

Житель республики вовремя заметил, что болен. Он был госпитализирован в Республиканскую клиническую инфекционную больницу и начал принимать противовирусные лекарства — как против Covid-19, так и против гриппа.

Благодаря терапии температура тела нормализовалась, состояние пациента оценивается как средней степени тяжести, его жизни ничего не угрожает. Всё это благодаря своевременному обращению и раннему началу лечения.

Ранее Минздрав и Роспотребнадзор республики не раз высказывали опасения по поводу микст-инфекции. «Это сочетание гриппа и ковида нас всегда беспокоило. Потому что и вирус гриппа, и коронавирус имеют схожие клетки-мишени, органы-мишени — это дыхательные пути, легкие, сосуды», — объяснил инфекционист.

Что известно про особенности омикрон-штамма, почему специалисты опасаются за юных жителей республики и облегчит ли течение болезни вакцинация — в интервью ИА «Татар-информ» рассказал главный инфекционист Министерства здравоохранения Татарстана Халит Хаертынов.