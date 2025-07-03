Житель Татарстана выплатил более миллиона рублей долга по утильсбору

Житель Татарстана выплатил больше миллиона рублей долга по утилизационному сбору, сообщает Татарстанская таможня.

В 2022 году мужчина ввез в Россию три легковых автомобиля, указав, что они предназначены для личного пользования, – это позволило применить пониженный коэффициент при расчете утилизационного сбора. Однако вскоре все машины были перепроданы, причем две из них даже не были поставлены на учет в ГАИ.

Таможенники выяснили, что цель ввоза не соответствовала заявленной, а применение льготных условий оказалось необоснованным.

В итоге Татарстанская таможня обратилась в суд, который обязал татарстанца выплатить 1 084 066 рублей, включая:

834 600 рублей – утильсбор, 249 466 рублей – пени, 25 840 рублей госпошлины.

Сумма была полностью перечислена в доход государства. Сейчас в производстве находятся еще 18 подобных дел, и общий объем взысканий исчисляется десятками миллионов рублей.