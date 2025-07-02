Утильсбор хотят распространить на ввозимые авто мощностью от 160 лошадиных сил

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Министерство промышленности и торговли РФ хотело бы распространить утилизационный сбор на ввозимые физическими лицами в Россию автомобили с двигателями мощностью 160 лошадиных сил и выше. Об этом заявил журналистам руководитель ведомства Антон Алиханов, передает ТАСС.

По словам министра, о необходимости такой меры «в рамках стратегической сессии» было доложено Премьер-министру России Михаилу Мишустину. Реализовать ее планируется в ближайшее время.

«Про объемы – это десятки миллиардов рублей. Разные мы оценки делали – от 40 до 60 млрд рублей. <…> Но это в общем и целом, имею в виду, что не все из них поступают в наше распоряжение, а часть передается в Министерство финансов на иные цели», – пояснил он.

При этом Алиханов выразил уверенность, что нововведение поможет получить дополнительные источники средств, которые предполагается потратить на организацию мер поддержки спроса на автомобили.

«<...> дофинансировать совершенно точно нам потребуется, потому что мы уже близки к исчерпанию ресурсов по этим мерам поддержки», – подчеркнул вместе с тем глава Минпромторга.

Сейчас для физических лиц, которые самостоятельно ввозят в Россию автомобиль с объемом двигателя до 3 литров для личного пользования, действуют льготные коэффициенты при расчете утильсбора.

В текущем, 2025 году на программы льготного автокредитования в федеральном бюджете предусмотрено более 36 млрд рублей, а льготного лизинга – 27 млрд.

Ставки утилизационного сбора для легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, а также автобусов, прицепов и полуприцепов в РФ были проиндексированы в среднем на 10–20% с 1 января 2025 года. Долгосрочная шкала индексации утильсбора предусматривает ежегодное повышение ставок на 10–20% вплоть до 2030 года.

Кроме того, с 1 мая в России вступила в силу новая методика расчета утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых из стран Евразийского экономического союза.