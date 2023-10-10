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Житель Татарстана, в чей колодец упала маленькая внучка и погибла, предстанет перед судом
В Татарстане 59-летний местный житель предстанет перед судом по обвинению в гибели ребенка. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следствия, дедушка девочки недалеко от своего земельного участка соорудил колодец. Вечером 2 июля двухлетняя внучка, гостившая у бабушки в Нурлатском районе, не вернулась с прогулки. После долгих поисков родственники обратились в полицию.
Позднее тело ребенка обнаружили внутри вышеуказанного колодца.
Следователи собрали все необходимые доказательства и направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.
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