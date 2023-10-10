Житель Татарстана, в чей колодец упала маленькая внучка и погибла, предстанет перед судом

В Татарстане 59-летний местный житель предстанет перед судом по обвинению в гибели ребенка. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, дедушка девочки недалеко от своего земельного участка соорудил колодец. Вечером 2 июля двухлетняя внучка, гостившая у бабушки в Нурлатском районе, не вернулась с прогулки. После долгих поисков родственники обратились в полицию.

Позднее тело ребенка обнаружили внутри вышеуказанного колодца.

Следователи собрали все необходимые доказательства и направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.