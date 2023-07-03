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Происшествия 3 июля 2023 12:46

Следователи возбудили уголовное дело после смерти двухлетнего ребенка в Нурлате

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Следователи возбудили уголовное дело после смерти двухлетней девочки в Нурлате. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Накануне вечером не вернулась с прогулки двухлетняя девочка, гостившая у бабушки в Нурлате. После долгих поисков родственники обратились в полицию.

Позднее тело ребенка обнаружили в канализационном колодце, расположенном вблизи приусадебного участка.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

#ребенок погиб #Уголовное дело
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