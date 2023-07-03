Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Следователи возбудили уголовное дело после смерти двухлетнего ребенка в Нурлате
Следователи возбудили уголовное дело после смерти двухлетней девочки в Нурлате. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Накануне вечером не вернулась с прогулки двухлетняя девочка, гостившая у бабушки в Нурлате. После долгих поисков родственники обратились в полицию.
Позднее тело ребенка обнаружили в канализационном колодце, расположенном вблизи приусадебного участка.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа