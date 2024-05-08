Житель Нижнекамска: «Дед воевал на фронте в должности помощника командира дивизиона»

Житель Нижнекамска Марк Косицкий присоединился к патриотическому онлайн-флешмобу «Мой Герой — моя семья» и поделился историей своего деда — участника Великой Отечественной войны.

Гаффар Назмеевич Сабитов родился 21 февраля 1905 года в деревне Конь (ныне — Пестречинский район Татарстана) в многодетной семье.

В довоенные годы вступил в комсомол, а затем — в Коммунистическую партию. Работал в партийных и государственных органах, участвовал в создании колхозов и совхозов. С 1930-х годов жил в Набережных Челнах, работал на предприятиях сельского хозяйства.

В ноябре 1945 года был призван в армию. Прошел обучение в Московском центре противовоздушной обороны. В звании старшего лейтенанта ушел на фронт, служил помощником командира дивизиона. Принимал участие в боевых действиях на Карельском фронте в составе зенитно-артиллерийского дивизиона ПВО.

В 1943 году принимал участие в обороне Мурманска. В 1944 году в составе войск Белорусского фронта освобождал Прибалтику. Победу встретил в Восточной Пруссии. Награжден государственными наградами. В феврале 1946 года вернулся домой в Набережные Челны.

Вместе с супругой Лидией Яковлевной воспитал четверых детей. Умер 26 апреля 1993 года. Похоронен в Нижнекамске.

Онлайн-флешмоб ко Дню Победы запустили в Татарстане. Жители республики могут поделиться в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ.

Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте». На этот раз организаторы решили расширить ее на все социальные сети.

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны — военным и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.