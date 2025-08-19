Житель Липецкой области, который за деньги поджег авто жительницы РТ, пойдет под суд

Прокуратура Кукморского района утвердила обвинительное заключение в отношении 24-летнего жителя города Грязи Липецкой области, уголовное дело передали в суд. Его обвиняют в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога.

Ранее мы писали, что мужчина получил предложение «подзаработать» через мессенджер: ему поручили выехать в Кукморский район и поджечь машину, вылив бензин в щель между капотом и стеклом. За это обещали 120 тыс. рублей, а также покрыть расходы на поездку туда и обратно.

Причиненный ущерб оценили в 2 млн рублей. Во время следствия мужчина вину признал полностью, в содеянном раскаялся. В счет возмещения ущерба наложен арест на его автомобиль HONDA ACCORD стоимостью 2,9 млн рублей.