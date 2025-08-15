Житель Липецкой области по указанию неизвестного за деньги поджег автомобиль в Татарстане

Полиция задержала 24-летнего жителя Липецкой области, который за деньги поджег автомобиль Skoda Karoq в Кукморском районе. Ущерб превысил более 2 млн рублей.

По данным МВД Татарстана, мужчина получил предложение «подзаработать» через мессенджер: ему поручили выехать в Кукморский район и поджечь машину, вылив бензин в щель между капотом и стеклом. За это обещали 120 тыс. рублей, а также покрыть расходы на поездку туда и обратно.

Злоумышленник признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ему избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

«В настоящее время проводятся работа по установлению заказчика, а также его сообщников», – сообщает пресс-служба МВД по РТ.