Житель Казани, который выстрелил в охранницу поликлиники, получил 9 лет колонии

Суд в Казани признал местного жителя виновным в покушении на убийство и иных преступлениях, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Напомним, 25 мая 2023 года пьяный мужчина, проезжая по улице Гладилова на такси, поругался с водителем, после чего тот высадил его. Оказавшись рядом с поликлиникой, мужчина через форточку проник в здание медучреждения. Когда его заметила 67-летняя охранница, он выстрелил в нее из оружия и ранил в руку. После этого злоумышленник скрылся, а женщина с ранением грудной клетки была госпитализирована.

В тот же день мужчина вернулся на место преступления в поисках потерянного телефона и был задержан.

В итоге суд вынес приговор и назначил мужчине наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.