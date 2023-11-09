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Руc Тат
Происшествия 9 ноября 2023 16:10

Житель Казани, который выстрелил в охранницу поликлиники, получил 9 лет колонии

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Суд в Казани признал местного жителя виновным в покушении на убийство и иных преступлениях, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Напомним, 25 мая 2023 года пьяный мужчина, проезжая по улице Гладилова на такси, поругался с водителем, после чего тот высадил его. Оказавшись рядом с поликлиникой, мужчина через форточку проник в здание медучреждения. Когда его заметила 67-летняя охранница, он выстрелил в нее из оружия и ранил в руку. После этого злоумышленник скрылся, а женщина с ранением грудной клетки была госпитализирована.

В тот же день мужчина вернулся на место преступления в поисках потерянного телефона и был задержан.

В итоге суд вынес приговор и назначил мужчине наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

#суд #покушение на убийство
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