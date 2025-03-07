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Происшествия 7 марта 2025 14:58

Житель Казани, который призывал собирать деньги на нужды ВСУ, пробудет в СИЗО до апреля

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Житель Казани, которого обвиняют в сборе денег на нужды ВСУ, пробудет в СИЗО до 5 апреля. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе райсуда Казани, мужчину арестовали 11 февраля 2025 года.

«Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 апреля этого года по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием сети интернет», – сообщили в пресс-службе.

«Татар-информ» рассказывал, что на татарстанца, который призывал собирать деньги на нужды ВСУ, возбудили уголовное дело. По данным УФСБ России по Республике Татарстан, в сентябре 2023 года житель Казани в одном из мессенджеров призывал к сбору денег для нужд Вооруженных сил Украины и украинской террористической организации.

#экстремизм и терроризм
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