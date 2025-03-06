На жителя Казани, который призывал собирать деньги на нужды ВСУ, возбудили уголовное дело

На татарстанца, который призывал собирать деньги на нужды ВСУ, возбудили уголовное дело.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по Республике Татарстан, в сентябре 2023 года житель Казани в одном из мессенджеров призывал к сбору денег для нужд Вооруженных сил Украины и украинской террористической организации.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети интернет», – сообщили в ведомстве.