Житель Казани доставит автомобиль добровольцам в зону спецоперации

Житель Казани Тимур Мустафин приобрел на личные средства автомобиль «Нива» и доставит его добровольческому отряду в зону специальной военной операции. Он рассказал «Татар-информу», что уже отправился в путь и планирует быть в пункте назначения к понедельнику.

Идея покупки и передачи авто добровольцам принадлежит самому казанцу — таким образом он решил внести свою лепту помощи боевым товарищам. Тимур — участник боевых действий в Сирии, служил в ВМФ РФ. Сейчас работает генеральным директором в городской ритуальной службе Казани.

«У меня там мои ребята, с кем я раньше служил, теперь они воюют. Им нужна машина хорошей проходимости, чтобы была возможность ездить по всей местности и выполнять боевые задачи», — поделился он.

Стоимость авто составила более 300 тыс. рублей, также бойцы попросили доставить профессиональные военные каски. В качестве гостинцев Тимур везет для сослуживцев чай, кофе, чак-чак и другие угощения. Он едет в колонне с представителями казанской организации «Общество гуманитарных инициатив», которые также доставят бойцам 20 тонн гуманитарного груза.

К слову, мужчина — продолжатель семейных традиций. Ранее «Татар-информ» рассказывал, что Радик Мустафин, который является отцом Тимура, купил для добровольцев батальона «Алга» бронированный санитарный «УАЗ» и сам перегнал его в зону боевых действий.

«Сын Тимур верен традициям! Сегодня приобрел автомобиль для бойцов батальона „Ахмад“. Завтра выезжает для передачи техники нашим военным!» — с гордостью сказал Мустафин-старший.