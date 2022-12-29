«Архангел» для Апостола: как владелец похоронного бизнеса помогает бойцам выжить

Руководитель ритуального агентства Радик Мустафин купил для добровольцев батальона «Алга» бронированный санитарный «УАЗ» и сам перегнал его в зону боевых действий.

За плечами Радика Мустафина – 20 лет службы сначала в армии, потом в МВД и 20 лет в сфере ритуально-похоронного обслуживания населения

«Человек большой души»

«Если бы мне при поступлении в военное училище сказали, что буду заниматься ритуальными услугами, я бы весело рассмеялся», — говорит Радик Мустафин. Ему 57 лет, он крепкий, бодрый и открытый. Про таких говорят: жизнелюб. Если бы меня попросили угадать, чем он занимается, ритуальные услуги — тоже последнее, что пришло бы мне в голову.

«Иногда сам удивляюсь, как так все сложилось», — разводит руками Радик.

«Ничего удивительного, — уверен глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев. — Радик Рамилович — человек большой души. Он оказывает спонсорскую поддержку ребятам зеленодольского поискового отряда, искренне — вот именно искренне — болеет за наших бойцов, которые сражаются в зоне СВО».

Радик Мустафин — уроженец Казани, офицер Вооруженных сил, выпускник Ростовского высшего командно-инженерного училища ракетных войск стратегического назначения.

Радик Мустафин с сыном Тимуром

«Я принимал присягу, я верен долгу. У меня вся семья — офицерская. Моя супруга Гульшат — тоже в звании майора, как и я. Она психолог уголовной исполнительной системы. Сын Тимур — участник боевых действий в Сирии. Дочь Лейсан пошла по моим стопам, она награждена знаком МЧС за участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации с теплоходом „Булгария“», — с гордостью говорит о близких отец и муж.

Сегодня за его плечами 20 лет службы сначала в армии, потом в МВД и 20 лет в сфере ритуально-похоронного обслуживания населения. Радик Мустафин — учредитель и директор группы компаний «Похоронный дом „Ритуал“» в Казани, Зеленодольске и Нижнекамске, эксперт в сфере ритуально-похоронного обслуживания в Татарстане.

В передаче «Интервью без галстука» с Андреем Кузьминым в пик пандемии рассказывал о сложной ситуации, связанной с захоронениями людей, умерших от последствий Covid-19.



Волонтерская деятельность Радика тоже, в общем, по профилю — он участвует в поиске и захоронении останков бойцов Красной Армии, выезжает «в поля» с молодежной организацией «Отечество».

«Получается только раз в год побывать в Любани, Мясном бору (это в Ленинградской и Новгородской областях) — месте боёв 2-й Ударной армии. Мы возвращаем имена наших погибших дедов, находим их останки, потом изготавливаем для них памятники, устраиваем торжественные похороны. У поисковиков принцип простой: война считается незаконченной, пока не похоронен последний погибший боец».

«Через мои руки прошли „Булгария“, „Боинг“ и „Адмирал“»

«Но люди гибнут не только во время войн, — продолжает Радик. — Через мои руки прошли затонувший теплоход “Булгария” в 2011 году, падение “Боинга” в казанском аэропорту в 2013-м, трагедия в торговом центре “Адмирал” в 2014-м. Это все очень тяжелые случаи с гибелью большого количества людей, в том числе детей».

За участие в ликвидации последствий трагедий похоронный дом «Ритуал» не раз награждали по линии МЧС, есть благодарности от Кабинета Министров Татарстана.

«Я же все-таки, по сути, военный. Живем по уставу, дана команда — надо выполнять», — при этих словах Мустафин даже как-то выпрямляется и становится совсем серьезным.





«На спецоперацию меня не взяли: сказали — не подхожу»

Радик Мустафин уверен, что у военного человека сейчас два пути — или участвовать в спецоперации, или помогать военнослужащим. Причем помощь должна быть «по зову сердца», а не с выкручиванием рук.

«Меня, к сожалению, на спецоперацию не взяли, сказали, что не подхожу, — вздыхает он. — Я решил помогать бойцам на передовой и таким образом внести свою лепту в победу».

Радик Мустафин на постоянной связи со знакомыми из добровольческих батальонов «Тимер» и «Алга», общается с отделением организации «Боевое братство», которая координирует помощь нашим военным.

От своего друга — заместителя командира медицинского взвода батальона «Алга» Олега Денисюка (позывной — Апостол) он узнал, что там необходим санитарный автомобиль для эвакуации раненых.



Нужный удлиненный «УАЗ» нашли в Марий Эл.

Его хозяин, узнав, для чего покупают машину, сделал очень хорошую скидку — уазик обошелся Мустафину в 230 тыс. рублей, машину окрестили «Архангелом» — раз уж она предназначалась в помощь Апостолу.

Радик Сабирзянов с завода имени Горького сделал бронешторку на радиатор от пуль и осколков, еще один зеленодольский депутат приобрел специальную резину высокой проходимости.

«Сзади как раз поместятся носилки, а транспортировка раненых бойцов безопасна. Машина — бронированная со всех сторон, не страшны попадание осколков и обстрелы. В уазик помещаются четверо раненых, водитель и санинструктор. На машине есть прибор ночного видения, чтобы ребята могли ездить ночью, не включая фары», — Радик нахваливает «буханку» с таким видом, с каким некоторые нахваливают свои «Майбахи».





Покупку «обмыли» чаем вместе с Апостолом, который как раз приехал в Зеленодольск из зоны СВО, районным военкомом Ильшатом Паймурзиным, руководителем «Боевого братства» в Зеленодольском районе Марселем Мурзабаевым.

Уазик изначально был «счастливый» — с «зеркальными» номерами. В ГИБДД Татарстана тоже выдали «красивые» номера.

Перегонять его в Крым, а далее в зону СВО, поехал сам Радик Мустафин вместе с напарником Дамиром — участником двух чеченских кампаний, его сын служит в батальоне «Алга».

Чтоб не гонять впустую, машину загрузили гуманитарной помощью. Бойцам на передовой отправили необходимые инструменты: топоры, кирки, лопаты, гвоздодеры, ручную двустороннюю пилу (специально не новую, чтобы было меньше шума, — уточняет Мустафин). Кстати, ее принес один из зеленодольских жителей, откликнувшись на просьбу в соцсетях.

«Глаза у ребят горят»

Радик Мустафин проехал весь Крым, побывал у родителей Олега Денисюка (Апостола), который родом из этих мест. Затем оказался на освобожденных территориях России.

«Впечатления удручающие, — признается он. — Проехали мимо “Азовстали”, там даже в дорожные знаки “прилетело”. Боль, что это происходит в 21-м веке. Но вот эту угрозу для России надо искоренять — и уже не путем уговоров или переговоров, полумерами тут не получится».



— Как там наши ребята?

— Ребята встретили нас радостно, как встречают земляков. Крепко обнялись, переговорили. Они очень обрадовались технике. Глаза у бойцов горят, они все мотивированные. Все осознают, что нужно идти до конца. — Радик Мустафин планирует помогать добровольцам и дальше, на очереди бойцы из батальона «Тимер». — У тех, кто побывал в зоне СВО, возникает «синдром», который проявляется в глубоком понимании, что твоя помощь необходима, твои действия важны для этих ребят.

К Радику Мустафину присоединились и другие представители ритуальной сферы из Корпорации руководителей похоронных предприятий России. Коллеги из Чувашии для очередной отправки гуманитарного груза прислали 400 пар носков, а 75-летняя Елена Сергеева подготовила посылку с теплыми вещами.



«Будем помогать до полной победы, — спокойно и твердо говорит Радик Мустафин. — Пока у нас одна задача. Очень хочу, чтобы военная операция не добавила мне работы. Чтобы все наши ребята вернулись живыми и здоровыми. Чтобы победили — и вернулись все».

Офис Мустафина — на городском кладбище Зеленодольска.

«Посетители часто меня спрашивают: “Радик Рамилович, а вам не страшно? У вас же покойники за окном лежат”. Я им отвечаю: “Страшно жить, не принимая участия в своей жизни. Те, кто лежит за окном, уже не в силах ничего изменить. А у нас есть шанс”».

Дамир с сыном – бойцом батальона «Алга»