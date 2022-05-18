Житель Чистополя скончался в госпитале после ранения во время спецоперации на Украине

27-летний сержант Никита Орлов из Чистополя скончался в военном госпитале, получив ранение во время выполнения спецоперации на Украине. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Чистопольского муниципального района.

Никита Орлов получил осколочное ранение во время отражения контратаки противника на территории Донбасса. Сержанта доставили в Краснознаменск в Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского. Больше недели врачи боролись за его жизнь, однако 12 мая от полученных ранений он скончался.

Орлов поступил на контрактную службу в 2015 году, был командиром отделения 1-го зенитного ракетного взвода 2-й зенитной ракетной батареи зенитного дивизиона войсковой части в Сахалинской области.

Прощание с погибшим состоится 20 мая в 14.00 возле Никольского собора.

О начале специальной военной операции на Украине 24 февраля объявил Президент России Владимир Путин. Главной задачей операции является демилитаризация и денационализация Украины, а также защита жителей Луганской и Донецкой республик, которые в течение восьми лет «подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима».