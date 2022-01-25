Житель Челнов попросил Наиля Магдеева пожать руку дорожникам за уборку снега

Житель Набережных Челнов на «прямой линии» с мэром Автограда Наилем Магдеевым попросил его пожать руку дорожникам за уборку снега.

«Как ни крути, дорожники работают хорошо. Я работаю в соседнем городе и могу сравнивать, как убирают снег. У нас всё отлично», — отметил мужчина.

«Они работают неплохо, но у мэра всегда есть замечания в их адрес, — парировал Магдеев. — Но при всех недостатках я скажу, что есть люди, которые хорошо оценивают наши дорожные организации».

Прозвучали и противоположные просьбы к главе города. Несколько жительниц Челнов заявили, что снег в их микрорайонах плохо убирают или не убирают совсем. Магдеев пообещал дозвонившимся устранить проблемы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что прокуратура потребовала, чтобы УК Челнов очистили дороги и дворы от снега и наледи.