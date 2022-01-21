Прокуратура потребовала, чтобы УК Челнов очистили дороги и дворы от снега и наледи

Прокуратура набережных Челнов в результате проверки установила, что многие придомовые дороги, тротуары, а также дворы жилых домов не очищены от наледи и снега, не обработаны средствами от гололеда. Местами на дорогах образовалась колея.

Помимо этого снег и наледь имелись и на крышах домов, что влечет опасность для жизни и здоровья жильцов, а также мешает проехать машинам экстренных служб.

Надзорное ведомство потребовало у 19 управляющих компаний Челнов очистить дороги и дворы от снега и наледи. На двух должностных лиц возбудили административные дела за организацию УК с нарушением лицензионных требований. Материалы проверки направлены в мировой суд Челнов, сообщается на сайте прокуратуры Набережных Челнов.