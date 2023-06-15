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Житель Азнакаевского района подарил участникам спецоперации личный автомобиль
Уроженец Азнакаевского района Наиль Сабитов решил поддержать военнослужащих на передовой, оказав им дополнительную помощь. Он подарил им свой автомобиль — ВАЗ 2121 «Нива». Об этом рассказали в пресс-службе муниципального образования.
Наиль Сабитов выразил надежду, что автомобиль облегчит жизнь бойцов в зоне СВО и даст им больше возможностей для выполнения боевых задач. Его знакомые отмечают, что мужчина проявил настоящий патриотизм и внес свой личный вклад в благополучие и мир.
«С самого начала спецоперации хотелось помочь ребятам. Вот я и принял решение отдать свой автомобиль, свою ласточку — „Ниву“. Ребята — молодцы, достойные! Рад, что она досталась именно им», — сказал татарстанец.
Как помогают военным на передовой и как встречают бойцов, вернувшихся на побывку, читайте в материале «Татар-информа».
Фото: пресс-служба Азнакаевского района РТ.
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