«Мои дети — настоящие герои»: как дома встречают бойцов спецоперации

Фото: menzela.ru

«Мама, а кто, если не мы?»

Жительница Мензелинска Тамара Каримова несколько месяцев назад проводила двух сыновей в зону спецоперации. Она стойко держится, общается с соседями, ведет домашнее хозяйство. Несмотря на то что в ее глазах стоят слезы, женщина признается, что принимает решение своих детей.

Тамаре Каримовой 75 лет, она инвалид по зрению. Практически ничего не видит. Более 40 лет проработала телефонисткой в РУЭС. За трудовые заслуги награждена медалью. Как говорят о ней окружающие, это общительная, позитивная и открытая женщина.

Каждый день Тамара листает страницы старенького семейного альбома, где хранятся фотографии их семьи, еще маленьких сыновей. Говорит, что хоть и плохо видит, но эти снимки греют душу.

Владислав (в центре), Радик (справа) Фото: предоставлено Тамарой Каримовой

У младшего сына Владислава, ему сейчас 49 лет, есть небольшой военный опыт, так как два года он проучился в Рязанском высшем военном училище. Оставил учебу по семейным обстоятельствам. До мобилизации работал в следственном изоляторе. После объявления о частичной мобилизации ушел добровольцем в зону СВО. Сейчас служит в Запорожье. Матери звонит раз в десять дней. Успокаивает ее, говорит, что все хорошо.

Старший сын — 53-летний Радик призван по мобилизации. Тамара Александровна делится, что он очень хотел попасть на спецоперацию, несмотря на то что дома его ждут трое детей, четверо внуков.

Мать долго уговаривала, просила их остаться, не понимала, что делать, так как ей самой нужна помощь. Но в ответ от сыновей слышала лишь: «Мама, а кто, если не мы? Есть такая профессия — Родину защищать».

Болит материнское сердце, но она понимает, что ее сыновья Радик и Владислав — защитники Отечества. «Для меня мои дети — настоящие герои. Не каждый сможет принять такое решение. Для этого надо иметь сильный характер», — уверена женщина.

Конечно, жить одной в частном доме нелегко. Совсем недавно крыша, покрытая шифером, начала протекать. Нужен был срочный ремонт.

За помощью Тамара Каримова обратилась в администрацию района. Слова благодарности она передала главе района Айдару Салахову, который после просьбы распорядился помочь матери военнослужащих.

«Хоть мне и было неудобно, но я пошла просить помощи. Не ожидала, что буквально на следующий день ко мне придут строители и начнут ремонт. Я благодарна всем, кто не остался равнодушным и помог мне в этой непростой ситуации», — говорит она.

На этом помощь не закончилась. На участке пенсионерки установили теплицу. Сегодня в ее огороде нет ни одной соринки. Тамара Александровна делится, что сама по состоянию здоровья работать не может, ей помогают волонтеры, соседи, родственники.

Фото: предоставлено Линаром Закировым

«Родители, наверное, так воспитали, что нехорошо людей обижать»

Глава Бугульминского района Линар Закиров вручил орден Мужества жителю Бугульмы, участнику спецоперации Андрею, пока военнослужащий был в краткосрочном отпуске.

«Родина и Президент Владимир Путин высоко оценили Ваш подвиг, проявленное мужество и героизм. Вы снискали уважение и боевую славу, являетесь примером стойкости и мужества для всех наших Вооруженных сил и, конечно, для всех наших граждан. Уверен, что Вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, Вооруженным силам на благо и процветание. Здоровья Вам и благополучия! И, конечно, всем нам желаю скорейшей Победы!» — обратился Линар Закиров.

Фото: предоставлено Линаром Закировым

Градоначальник поблагодарил маму военнослужащего — за воспитание достойного сына, мужественного и храброго человека, настоящего патриота России.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе района, Андрею 47 лет. Вступил добровольцем в состав отряда «Барс» в июле 2022 года. Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина от 30 ноября 2022 года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в боях на реке Ингулец Херсонской области награжден орденом Мужества.

«Это было на Херсонщине — на стыке Херсонской и Николаевской областей. Тогда мы из-под Донецка вытащили большую часть группировок. Малыми силами их удерживали, — отмечает военнослужащий. — Родители, наверное, так воспитали, что нехорошо людей обижать. Наше подразделение — все ребята бывалые. Есть и бойцы с Донецка, которые защищают свои территории с 2014 года. У нас одно настроение — только вперед, только Победа».

«Буду растить сына как настоящего мужчину»

Военнослужащий из Лениногорского района, вернувшись из зоны спецоперации в краткосрочный отпуск, встретил жену и новорожденного малыша в городском роддоме.

Фото: leninogorsk-rt.ru

Мальчик родился в срок 29 мая, его вес составил 3 500 граммов, рост — 57 см. Мобилизованный поделился, что будет растить и воспитывать сына как настоящего мужчину, в духе патриотизма и любви к своему Отечеству.

Между тем из Лениногорска в зону проведения специальной военной операции отправилась 20-тонная фура с гуманитарной помощью жителям Лисичанска и военнослужащим.

В сборе гуманитарного груза принимал участие весь Лениногорский район: волонтеры, представители общественных организаций, предприниматели, священнослужители, сотрудники муниципальной службы, пенсионеры, студенты.

Фото: leninogorsk-rt.ru

Для восстановления жилья жителям пострадавшего города закупили 12 кубов строительного материала, а также продукты: 20 тонн питьевой артезианской воды, картофель, лук, сахар, крупы, масло, тушенку, консервы, крупы, макаронные изделия и многое другое.

Сопровождают гуманитарный поезд автомашины «УАЗ», «Нива» и «Газель», которые до отказа заполнены именными посылками для мобилизованных бойцов от родственников. Машины останутся на передовой для выполнения солдатами боевых задач. «Ниву» бойцам предоставил санаторий-профилакторий «Лениногорский».

Скриншот видео

«На таких защитниках Родины, как Ваш сын, держится наша Россия»

Буинск также продолжает встречать возвращающихся в двухнедельный отпуск мобилизованных. Так, один из бойцов после встречи с супругой и сыном направился в гости к маме и бабушке. С собой он привез белые орхидеи.

«Наш боец — настоящий герой. Вместе с ним к маме вернулась и благодарность от командира части, где служит наш земляк», — сообщил глава района Ранис Камартдинов.

В благодарственном письме матери командир части благодарит женщину за достойное воспитание сына, отличного воина и человека. Также в письме отмечено, что молодой человек зарекомендовал себя как добросовестный, смелый, исполнительный военнослужащий.

«Неоднократно первым шел туда, где требовалась помощь боевым товарищам, словом и делом помогая в трудные минуты боевой обстановки. Он пользуется заслуженным уважением у командиров и товарищей, является примером в исполнении воинского долга. На таких защитниках Родины, как Ваш сын, держится наша Россия», — говорится в письме.

«Быть офицером было мечтой с детства»

Уроженец Апастовского района Ильдар Мухаметов после ранения проходит реабилитацию в Калининграде.

Он родился и вырос в Апастово. Здесь прошли его детские и юношеские годы. Окончив 11 классов Апастовской средней школы, 16-летний юноша, мечтавший с детства стать офицером, поступил в Казанское танковое училище.

Прошел уже 21 год с тех пор, как он надел военную форму. Служил сначала в Московской области, затем в Калининграде. Прошел путь от рядового курсанта до подполковника. Удостоен множества государственных наград.

«С детства видел себя офицером в военной форме. В нашей школе уделяли большое внимание патриотическому воспитанию. Я с детства понял, что защищать свою страну, свою Родину — священный долг каждого человека», — рассказывает Ильдар.

Фото: «Апастово-информ»

Ильдар с супругой Эльзой воспитывают двоих детей — Алмаза и Альмира. В настоящее время семья проживает в Калининграде.

В начале ноября Ильдар Мухаметов по приказу из части, в которой он служил, был мобилизован на специальную военную операцию. При выполнении боевой задачи в декабре был тяжело ранен. Первоначально лечился в военном госпитале в Москве, затем в госпитале Калининграда.

«Его состояние сейчас намного лучше. Мы были очень обеспокоены его ранением. Каждый день я брала детей, и мы вместе навещали супруга. Он не из тех, кто поддается унынию. Сам утешал нас», — говорит супруга Эльза.

Сильный духом, терпеливый, бесстрашный земляк мужественно вел себя и в военной операции. Старался вселять веру в сердца сослуживцев. По возможности помогал окружающим.

Фото: «Апастово-информ»

Мама Ильдара Рабига апа рассказывает о своем сыне, что он — младший в семье, никогда не причинял беспокойства. Вырос умным, трудолюбивым человеком.

«А теперь очень переживаю за него. Я ведь всю жизнь мать военного. Все время в ожидании сына, вестей от него. Он дважды побывал в горячих точках: в Сирии, затем на Украине. Он никогда не любил рассказывать то, что там им пришлось пережить. Тем не менее душа матери чувствует всё. Всё понимаю, поэтому стараюсь лишнего не спрашивать», — говорит мама Ильдара Рабига апа.

«Проводы были трудными, встреча после разлуки оказалась очень приятной»

Радостные моменты общения с родными испытывает и другой апастовский военнослужащий Артем Никулин. Наконец, он встретился со своими близкими людьми, а супругу Алину не выпускает из объятий.

«Мы воспитываем двоих детей, но до этого не были женаты, не считали нужным. Когда получил повестку, зарегистрировались в ЗАГСе. Несмотря на то что проводы были трудными, встреча после долгой разлуки оказалась очень приятной», — признается боец.

Артем по приезде навестил детей в детском саду. Но малыши не сразу узнали отца в военной форме.

«Зашел сначала к старшему, потом к младшему сыну. Дети были в недоумении, не узнали сразу, так как они отца в военной форме увидели впервые. А тут вдруг папа приехал, да еще и при параде. Теперь дети не отходят от отца. Так скучали», — рассказала супруга Артема Алина.

«У нас это в крови. Когда стране тяжело, мы идем ее защищать»

Ветеран боевых действий Сергей Симанов с позывным «Ак Барс» прошел не одну военную кампанию — за его плечами Северный Кавказ, Осетия – Грузия, теперь он служит в составе батальона «Ахмат» командиром штурмовой бригады.

Он объяснил, что движет людьми, которые идут защищать Родину. Сергей рассказывает, что среди солдат не только профессионалы, но и те, кто даже не проходил срочную службу. Тем не менее у каждого из них одно желание — помочь своему Отечеству.

Фото: Равиль Мукменов

«Все профессионалы? Нет, не все профессионалы, — говорит он. — У меня в роте были пара человек, которые даже в армии не служили, а вот почему-то тоже приехали. По 30 с лишним лет. Такие вот ребята».

Сейчас военнослужащий находится на реабилитации после ранения. В зоне СВО он был ровно 38 дней.

«Это здесь кажется, что такое 38 дней? Там так не скажешь. Мне кажется, это как 3 года прошло», — рассказывает Сергей.

Героем себя боец не считает, несмотря на многочисленные награды и достижения. По его мнению, каждый мужчина должен защищать свою Родину, свою семью.

«Ну вот моя рабочая форма, — показывает он свою военную одежду с медалями. — Тут разные есть, и за Осетию, и за Чечню. Вот в данный момент получил медаль „За ратную доблесть“. Нет, героем точно не считаю, просто делаем свое дело, и всё. Когда страна в опасности, у меня такое чувство — ты уже должен быть там, а не сидеть здесь за компьютером. В игрушки играть».

Война меняет людей, обнажает их характеры, считает он.

«Меняются, конечно, люди. Это однозначно. Всякие разные ситуации бывают. Здесь ходил как король, скажем так, а туда приезжает и сдувается. Есть, наоборот, здесь тихоня, а там действительно совершает реальные подвиги», — продолжает он свой рассказ.

К слову, говоря о разных характерах бойцов, трусов и предателей среди своих сослуживцев он никогда не встречал.

«Предательства я не знаю. Вот у меня в роте было 78 человек, все хорошие ребята были, честные. Ни одного труса не было, чтобы напугался и убежал куда-то. Не знаю. Все воевали, все преодолевали – и голод, и холод, и не спали неделями. С ног валились. А куда деваться — все равно делали свои задачи. У нас это в крови, что ли. Когда стране тяжело, мы стараемся, ну кто может, ехать, защищать Родину», — убежден военный.

На передовой бойцам помогают весточки из дома, письма от детей.

«Письма детские слезу вышибают. Очень хорошие чувства, мотивирующие. Хочется дальше жить, дальше идти, побеждать», — говорит Сергей.

«Зарядиться» бойцу также помогают родные места, дом. Все детство он провел на Волге. Вернувшись в родные края, подолгу стоит на берегу, смотрит на воду.

«Вот здесь беседочка прям напрашивается сюда какая-нибудь. Да? Здесь сидишь — красота — и Волгой любуешься. Вот за это и воюем, чтобы это было наше, а не чужое. Да Родину защищаем, что мы там делаем? Чтобы бардак этот их не пришел к нам, на нашу землю», — убежден боец.

Напомним, военные начали отбывать из зоны проведения спецоперации в первые отпуска в середине марта. Обеспечить отдых бойцам поручил Владимир Путин в послании Федеральному Собранию — он подчеркнул, что военные должны отдыхать раз в полгода и не менее 14 дней без учета времени на дорогу.