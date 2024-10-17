«Жить в угоду страстям»: Юсуф Давлетшин рассказал о пагубности чайлдфри

Юсуф Давлетшин

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Многие, к сожалению, хотят жить в угоду своим страстям и не желают брать на себя лишнюю ответственность. Такое мнение «Татар-информу» выразил имам-мухтасиб Вахитовского и Приволжского районов Казани Юсуф хазрат Давлетшин, говоря о пагубности идеологии чайлдфри.

«Отсюда и появляются новые термины, такие как "свободная любовь", вместо традиционных семейных ценностей. Партнеры сожительствуют, пока им комфортно вместе, и спокойно разбегаются, когда их отношения начинают доставлять им хлопоты. Также дело обстоит и с чайлдфри», – считает Давлетшин.

Причиной распространения идеологии чайлдфри, по мнению имама, служит кризис ценностей.

«Многие молодые люди не понимают ценнейшее правило жизни: когда Всевышний дает возможность встретиться сердцам и полюбить друга, я имею в виду и любящих супругов, и родителей с детьми, и искренних друзей, тогда и пожертвования, и машакаты на пути служения друг другу приносят такие радости и наслаждения, что невозможно описать. Как говорится, чтобы познать прохладу мягкой постели и сладость ночного сна, нужно познать тяжести дневного труда. Так построен наш бренный мир», – добавил Юсуф хазрат.

Он напомнил, что каждый несет ответственность перед своим родом, нацией, Отчизной и всем человечеством.

Ранее сообщалось о принятии Госдумой законопроекта о штрафах за пропаганду чайлдфри.