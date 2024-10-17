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Госдума РФ приняла законопроект о штрафах за пропаганду чайлдфри
Депутаты Государственной Думы РФ приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий штрафы в размере до 5 миллионов рублей за нарушение запрета пропаганды идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри).
Документ предусматривает введение административной ответственности за нарушение запрета и вносит поправки в КоАП РФ. Согласно проекту, граждане могут быть оштрафованы на сумму от 50 тыс. до 400 тыс. рублей, должностные лица – от 100 тыс. до 800 тыс. рублей, юрлица – от 800 тыс. до 5 млн рублей.
Ранее уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская рассказала, как нужно бороться с идеологией чайлдфри.
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