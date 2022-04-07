Зиннуров: Готовы открыть школу Каюма Насыри в Азербайджане, ждем ответа от КФУ

Россотрудничество готово открыть татарскую школу имени Каюма Насыри в Азербайджане, помещение уже найдено. Теперь требуется подтверждение от Казанского федерального университета (КФУ) рассказал корреспонденту «Татар-информа» руководитель Представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирек Зиннуров.

«Со своей стороны мы готовы выделить помещение и все необходимое для того, чтобы эта школа открылась, сейчас необходимы действия от КФУ. Школа точно будет, пока вопрос только во времени, в этом году будем работать над этим», - заявил собеседник.

Напомним, что о перспективе создания такой школы в Азербайджане Ирек Зиннуров заявил еще в августе прошлого года, когда стал гостем проекта «12 этаж».

Зиннуров также сообщил, что подарит детской школе водного поло в Азербайджане книгу о водном поло, которую он сегодня представил в Казани. Еще один экземпляр он подарит местной федерации водного поло.

«Вскользь в моей книге упоминается и развитие водного поло в Азербайджане. Я ее возьму с собой, подарю в школу и вице-президенту федерации водного поло», - отметил собеседник.