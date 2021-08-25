Ирек Зиннуров: «Надеемся в следующем году открыть в Азербайджане Школу Каюма Насыри»

Как живёт татарская диаспора в Азербайджане рассказал в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову представитель Россотрудничества в этой стране Ирек Зиннуров.

Ирек Зиннуров / Фото: ©Рамиль Гали

«Высказывания о недопуске России на Олимпиаду – от бессилия»

– Как оцените выступление российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?

– Мне кажется, последняя Олимпиада была одной из лучших для нашей команды, несмотря на все преграды, которые нам чинили. Ребята достойно выступили. Да, скандалы были, но без этого в спорте никуда.

– А в целом как оцениваете организацию Игр и то, что они прошли в таких нестандартных условиях: пандемия, скандалы, связанные с нашей командой? Есть мнение, что все-таки было давление по политическим мотивам, в плане допинга – обычная история.

– Я разговаривал с Сашей Красных. Он сказал, что японцы организовали все для спортсменов на высшем уровне. А скандалы будут всегда. Многие говорят, что спорт вне политики. Но спорт политикой уже давно стал. Нам нужно тоже правильно пользоваться.

«Саша Краснов – молодец, спасибо ему огромное, завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Токио» Фото: © Салават Камалетдинов

Давление было и в частном характере, когда некоторые спортсмены-легкоатлеты не очень хорошо отзывались о наших пловцах. Но это из-за какой-то обиды, которую они не могли выплеснуть на спортивных площадках. Например, американец, который все время выигрывал, сейчас проиграл и 100, и 200 метров. Потом на пресс-конференции не очень хорошие слова говорил.

Все высказывания о недопуске России на Олимпиаду от бессилия, можно так сказать. По поводу того, что мы выступали без гимна и без флага. Все равно знамя Российского олимпийского комитета было. Никто не мог сказать, что мы не Россия.

– Вы ведь являетесь президентом клуба «Синтез». Какие задачи в этом году поставлены перед клубом и насколько все это тяжело в пандемийный год предсказывать?

– Перед клубом задачи ставятся всегда занимать только первое место. У нас есть бонусная система, по которой если выигрываешь, то получаешь хорошие премиальные. У нас 72 варианта по итогу года, когда спортсмен может получить свои бонусы. Это не только ватерполистов касается, но и пловцов, и прыгунов в воду.

«Что касается конкретных задач на сезон для ватерпольной команды, то «Синтез» постарается выиграть Кубок и чемпионат России» Фото: © Ильнар Тухбатов

Саша Краснов – молодец, спасибо ему огромное, завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Токио. Прыгуны в воду тоже достойно выступили. Обидно, что без медалей, но я думаю, наверстают на следующей Олимпиаде. Тем более учитывая, что до нее осталось всего три года.

Что касается конкретных задач на сезон для ватерпольной команды, то «Синтез» постарается выиграть Кубок и чемпионат России.

«В Азербайджане есть запрос на преподавание татарского языка»

– Скоро будет год, как вы работаете на новом посту в Азербайджане, руководите представительством Россотрудничества в этой стране. Какие задачи перед вами были поставлены, когда вы назначались на пост, что удалось сделать, что пока нет, какие планы дальше?

– Нужно начать с того, как образовалась эта организация. В 2009 году при совместном подписании соглашения Азербайджанской Республики и России был образован Российский информационно-культурный центр, который должен заниматься развитием двухсторонних отношений в образовании, культуре, спорте и туризме. Кроме того, мыразвиваем и пропагандируем русский язык. Если говорить об Азербайджане, то там русскоязычных школ много.

Мы даже проводим олимпиаду по русскому языку – «Пушкиниану». Также между университетами, вузами, и даже на уровне школ мы выстраиваем связи. Сейчас порядка 22 детей отправили из Азербайджана в Россию по программе «Здравствуй, Россия!».

– То есть основные задачи – это поддержание существующих культурных связей, поддержка языка? А вы взаимодействуете с диаспорой?

– С диаспорой мы очень плотно взаимодействуем. В Азербайджане много диаспор, есть лезгины, русские, аварцы. И, конечно, есть татарская. Кроме того, там есть много общин, которые сохраняют свой язык и культуру. С ними тоже плотно работаем, постоянно проводим мероприятия.

– Мы знаем, что в феврале было большое мероприятие с участием представителей татарской общины, с участием Конгресса татар, оно прошло в дистанционном формате. Расскажите, о чем шла речь.

– Да, к сожалению, мероприятие прошло в дистанционном формате. Говорили о том, что мы должны сохранять свою самобытность и язык, где бы мы ни проживали. В мероприятии поучаствовал и председатель Конгресса татар Василь Шайхразиев. Он подчеркнул, что все общественники должны работать от души и развивать самоидентичность на местах. Честно сказать, иногда даже удивляешься тем диаспорам, которые несмотря на то, что находятся очень далеко, даже лучше знают татарский язык, чем те, кто живет близко к Татарстану.

– Расскажите о татарской общине в Азербайджане: какова численность, кто их лидеры, есть ли известные люди в Азербайджане среди татар?

– Еще до революции азербайджанцев называли татарами. И татар там очень много. Когда с кем-то начинаешь разговаривать в представительстве, все говорят, что у них есть родственники татары.

К примеру, Муслим Магомаев. У него бабушка татарка была. Есть и писатели. Например, Александр Хакимов – фантаст. В каждой его книге обязательно присутствует татарин. Есть представители в музыкальной и политической сферах.

– С вашим участием проходила презентация книг, изданных в Татарстане, в Баку были эти книги представлены. Насколько большой интерес к ним был, был ли интерес у СМИ, у общественности?

– Тогда все прошло в онлайн-режиме. Заинтересованность была большая, и СМИ много про это говорили. Много внимания было приковано к презентации и от представителей татарской диаспоры, которые в онлайн-режиме смогли получить книги.

Хотелось бы упомянуть и про большую Бакинскую книжную выставку. Возможно, я уже поздно об этом говорю. В связи с пандемией никто не знал, состоится она или нет. Там мы постараемся сделать свой уголок, где представим наше Татарское книжное издательство.

«У Муслима Магомаева бабушка татарка была» Фото: © Салават Камалетдинов

– Насколько сохранился татарский язык в Азербайджане в татарской общине? Есть ли запрос на его изучение детьми – может быть, в воскресных школах или на курсах? Как эта работа идет?

– Чтобы в языке была востребованность, он должен постоянно присутствовать в обиходе, в деловой жизни, культуре и других областях. Того, что сейчас есть, мало, поэтому диаспоры сами сохраняют свой язык и разговаривают на нем.

Конечно, потребность в преподавании татарского языка есть. Я разговаривал с представителями диаспоры. Они говорили, что с удовольствием водили бы своих детей в школу, где изучают татарский язык, потому что в стране коммуникация происходит в основном на азербайджанском языке, дома они тоже не всегда могут говорить на татарском.

Поэтому появление подобной школы для детей татар очень востребовано.Несмотря на то что азербайджанский и татарский языки похожи, есть и существенная разница.

Школа Каюма Насыри в Азербайджане

– В ближайшее время какие проекты будут реализованы с точки зрения татарского языка и взаимодействия Азербайджана с Татарстаном с вашим участием?

– Когда я встречался с Евгением Примаковым и Рустамом Миннихановым, мы подняли вопрос об открытии Школы Каюма Насыри и изучении татарского языка на нашей базе.

«Думаю, что на следующий год в бюджет Татарстана это попадет и на нашей базе откроется Школа Каюма Насыри» Фото: © Салават Камалетдинов

Мне послали запрос, могу ли я предоставить помещение. Я сказал, что с удовольствием предоставлю. Из-за пандемии в этом году немножко все отложилось. Я думаю, что на следующий год в бюджет Татарстана это попадет и на нашей базе откроется Школа Каюма Насыри, где учиться можно будет и в онлайн-режиме.

Естественно, нужен будет достойный преподаватель татарского языка. Сейчас мы занимаемся его поисками.

В этом году было запланировано проведение Сабантуя. Но ситуация с пандемией в Азербайджане остается чуть более напряженной, чем в России. Там пока проводить какие-то мероприятия подобного рода не представляется возможным.

Рустам Минниханов сказал, что если сделаем хороший Сабантуй, то он лично его посетит. Было бы неплохо на следующий год осуществить этот проект. Мы вместе с представительством Татарстана в Азербайджане этот вопрос прорабатываем.

Еще мы работаем над приездом татарского театра в Азербайджан.Текущий год в стране объявлен Годом Низами Гянджеви (поэт и мыслитель.–Ред.), поэтому мы хотели привезти вместе с Министерством культуры Татарстана театр, который показал бы постановку по мотивам произведения великого поэта. Но опять все упирается в пандемию. Все театры остаются закрытыми.

«Рустам Минниханов сказал, что если сделаем хороший Сабантуй, то он лично его посетит» Фото: Рустам Минниханов на встрече с татарской диаспорой Азербайджана, president.tatatrstan.ru

– А как дело обстоит с русским языком? В Азербайджане каково место русского языка сейчас? Официально можно ли пользоваться, делать запросы куда-то, на мероприятиях как? Как русский язык себя чувствует?

– В Азербайджане существует более 300 школ с русским сектором. Есть и те, где только на русском происходит обучение. В последнее время потребность в этом увеличилась, потому что у России стало больше связей с Азербайджаном.

Русский язык понемногу уходит из сел, чаще его используют в городах. Но там есть и старорусские и молоканские деревни. Там живут потомки людей, которые еще в царские времена бежали из России или переехали по каким-то другим причинам. Там на русском языке разговаривают очень много.

Мы встречались с министром образования Азербайджана, и он сказал, что потребность в преподавателях, которые могли бы проводить обучение на русском языке, сейчас существует. И этот вопрос мы тоже пытаемся решить с помощью повышения квалификации педагогов. Это тоже одна из актуальных проблем, которую мы стараемся решить.

«Что касается русской диаспоры, то стоит понимать, что все ее представители все-таки азербайджанцы» Фото: © pixabay.com

– Ваша работа пришлась на достаточно сложный период, связанный с конфликтом в Карабахе. Как отразилась на вашей деятельности и в целом на работе российских структур в Азербайджане, на жизни российской диаспоры, как вы себя чувствовали в этот период?

– Это тяжелый период, в первую очередь потому, что было очень сложно въехать в страну. Я приехал, когда война уже закончилась. Разговаривал с местными, они рассказали, что все было закрыто из-за военного положения в стране. В купе с ограничениями из-за пандемии создалась такая ситуация, что на улице не было никого.

К примеру, в Татарстане, когда пандемия только пришла, стояли кордоны на въездах во всех города. Такие ограничения в Азербайджане существовали долго, до конца зимы.

Определенное напряжение есть во всех направлениях. Но что касается русской диаспоры, то стоит понимать, что все ее представители все-таки азербайджанцы и, несмотря на то что говорят на русском языке и ассоциируют себя с Россией, они стоят горой за свою страну. Некоторые из них участвовали в конфликте в Карабахе.

Что привезти из Азербайджана?

– Еще один вопрос касаемо Азербайджана.Что нужно обязательно привезти туристу сюда, в Казань? Вы туда с чак-чаком своим приезжаете?

– Лучше со своим чак-чаком приезжать. Татарстанский лучше. А в Азербайджане есть много чего попробовать своего. Там много регионов. Из 11 климатических зон, которые в мире существуют, там представлены девять. У каждого из регионов есть что-то свое, чем он славится. Например, фрукты и овощи: гранат, хурма, лимоны.

Отдельно отмечу чай. Его я бы посоветовал оттуда везти. Например, ленкоранский чай из области Ленкорань, там же и лимоны местные. К тому же он не занимает много места.

«Из 11 климатических зон, которые в мире существуют, в Азербайджане представлены девять» Фото: pixabay.com

Кроме того, сейчас в Азербайджане стали делать очень хорошие вина. Я бы поставил их в один ряд с испанскими и итальянскими.

Есть большой винный завод «Мейсари», который постоянно расширяется. Мне лично очень нравится гранатовое вино. Азербайджанцы его мало пьют, потому что считают, что гранатовое вино – это не вино. А для России это даже можно назвать небольшой экзотикой.

Назначение в Россотрудничество произошло спонтанно

– Ваше назначение на работу в Россотрудничество многих удивило. Мы знаем, что многие годы вы занимались профессиональным спортом и достигли больших высот. Логично было, что вы пришли в Госдуму, и вдруг такое резкое изменение вектора деятельности. Как это произошло, чье было предложение и насколько сложно было поменять сферу деятельности?

– Это оказалось неожиданностью для всех, в том числе и моей семьи. В Комитете по делам стран СНГ я отвечал как раз за Азербайджан и часто бывал там. Во время одной из поездок мы были наблюдателями на досрочных выборах в феврале 2019 года. Мы заехали в Россотрудничество, которое тогда в Азербайджане возглавлял Валентин Денисов. Он сказал, что скоро выходит на пенсию и уезжает. Мы были там с депутатами Леонидом Калашниковым, Виктором Водолацким, которые спросили меня, не хочу ли я поработать в этом направлении. Я сказал – давайте попробуем. И, можно сказать, забыл про это. А дело уже завертелось.

В какой-то момент получилось так, что у меня уже выбора не было. Я сказал «да» и должен был выполнять. Работа мне интересна, хоть и попал я на нее немного спонтанно.

«Россияне могут спокойно приехать в Азербайджан. Милости просим, там есть что показать» Фото: pixabay.com

– Семья успешно адаптировалась в новой стране?

– Адаптируется еще. Есть сложности с разными ограничениями, перемещениями, перелетами. Не так давно открылись прямые рейсы до Казани, а до этого приходилось летать через Турцию. Поэтому иногда получалось так, что семья в Татарстане, а я в Азербайджане.

– А для россиян сейчас Азербайджан открыт?

–Да, россияне могут спокойно приехать в Азербайджан. Милости просим, там есть что показать. К примеру, знаменитые нафталановые санатории.

Как и везде, необходимо, чтобы была справка о вакцинации или о том, что человек переболел.