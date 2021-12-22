Зимой на Казанке научат управлять кайтами, состоится зимний волейбол и лыжный турнир

Жители Казани смогут принять участие в спортивных мероприятиях в рамках реализации Стратегии развития Казанки. В программе присутствуют кайтинг, зимний волейбол и соревнования в лыжном турнире. Об этом сообщает Дирекция парков и скверов.

Ближайшее мероприятие состоится уже в это воскресенье, 26 декабря, в 11.00. На береговой линии парка «Манзара» пройдет мастер-класс по управлению кайтами. Инструктор научит участников управлять воздушным змеем, который под действием силы ветра обеспечивает движение на лыжах или на доске по снегу.

Мастер-класс рассчитан на 15 человек, однако в событии можно участвовать в качестве зрителя. Из-за погоды дата проведения может поменяться. Участие в мероприятии бесплатное. Место встречи: Нижнезареченская дамба, 1 — у пункта спасателей на пляже «Нижнее Заречье», поворот на ресторан «Круиз».

Уже в новом году, 6 января, в 11.00 на новой волейбольной площадке набережной реки Казанки, у экстрим-парка «Урам», организуют турнир по зимнему волейболу. Максимальное количество команд — шесть в каждой номинации (мужчины и женщины), а максимальное количество участников в каждой команде — четыре человека (три на площадке и один запасной).

На турнире будет разыгран призовой фонд размером в 12 тыс. рублей (взносы от участников не требуются). Победители и призеры получат медали и сувениры от партнеров, волейбольного клуба «Зенит-Казань».

Кроме того, 9 января в 11.00 стартует лыжный любительский турнир на территории будущего парка «Савиновский». Турнир пройдет на трассе вдоль берега Казанки. Участники смогут ближе познакомиться с природной территорией будущего парка. Условие — необходимо принести свои лыжи. Сбор у шлагбаума на пересечении улиц Гаврилова и Чуйкова (ориентир — ул. Гаврилова, 23). Участие бесплатное.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что смотровая площадка Центра семьи «Казан» впервые примет посетителей зимой.