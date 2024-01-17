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Зимняя перепись животных стартовала в Татарстане
В Татарстане с 15 января специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам и охотничьих хозяйств, егеря, общественные инспекторы и неравнодушные охотники приступили к зимнему учету животных. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета.
Мероприятие в рамках государственного мониторинга 19 видов охотничьих ресурсов проводится каждый год. Его участникам предстоит пройти в общей сложности более 14 тыс. километров.
На этот раз перепись животных организована по трем методикам: зимний маршрутный учет, методом прогона и учет в местах искусственных концентраций. Они позволят получить максимально достоверную информацию о численности животных на территории охотничьих угодий.
Учетные работы подойдут к концу 15 марта. Полученные в результате них данные позволят оценить состояние охотничьих ресурсов. При необходимости будут приняты меры по сохранению и восстановлению фауны Татарстана, пояснили в республиканском ведомстве.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что за 2023 год, Год черного кролика по восточному календарю, выросла численность обоих живущих в республике видов зайцев.
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