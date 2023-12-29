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За Год черного кролика выросла численность обоих живущих в Татарстане видов зайцев
За завершающийся 2023 год, считающийся по восточному календарю Годом черного кролика (либо кота, либо зайца), в Татарстане выросла численность обоих живущих в республике видов семейства зайцевых отряда зайцеобразных. Это следует из данных Госкомитета РТ по биоресурсам.
При этом поголовье занесенного в Красную книгу Татарстана зайца-беляка (Lepus timidus) увеличилось не так заметно: с 8804 до 9402 особей.
А вот популяция зайца-русака (Lepus europaeus), «одного из самых любимых персонажей народных сказок», выросла почти на треть — с 28 349 животных до 37 212.
Относительно беляка в госкомитете напоминают, что этот типичный обитатель леса и кустарниковых зарослей активен преимущественно ночью, а зимой способен закапываться достаточно глубоко в снег.
В свою очередь русак, отмечают в ведомстве, может общаться с сородичами, перестукиваясь лапами, причем эти звуки очень напоминают барабанную дробь.
Как сообщал «Татар-информ», для сохранения и воспроизводства популяции зайцев в Татарстане на конец прошлого года было оборудовано более 7 тыс. солонцов и 10 тыс. подкормочных площадок.
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