За Год черного кролика выросла численность обоих живущих в Татарстане видов зайцев

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

За завершающийся 2023 год, считающийся по восточному календарю Годом черного кролика (либо кота, либо зайца), в Татарстане выросла численность обоих живущих в республике видов семейства зайцевых отряда зайцеобразных. Это следует из данных Госкомитета РТ по биоресурсам.

При этом поголовье занесенного в Красную книгу Татарстана зайца-беляка (Lepus timidus) увеличилось не так заметно: с 8804 до 9402 особей.

А вот популяция зайца-русака (Lepus europaeus), «одного из самых любимых персонажей народных сказок», выросла почти на треть — с 28 349 животных до 37 212.

Относительно беляка в госкомитете напоминают, что этот типичный обитатель леса и кустарниковых зарослей активен преимущественно ночью, а зимой способен закапываться достаточно глубоко в снег.

В свою очередь русак, отмечают в ведомстве, может общаться с сородичами, перестукиваясь лапами, причем эти звуки очень напоминают барабанную дробь.

Как сообщал «Татар-информ», для сохранения и воспроизводства популяции зайцев в Татарстане на конец прошлого года было оборудовано более 7 тыс. солонцов и 10 тыс. подкормочных площадок.