Зимние Олимпийские игры-2026 будут транслировать в России официально

Фото: Федерация лыжных гонок РТ

Министерство спорта РФ официально объявило о том, что в России Зимние Олимпийские игры-2026, которые пройдут в Италии, будет транслировать онлайн-кинотеатр Okko.tv.

«В России покажут зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии, их можно будет посмотреть в Okko – одном из крупнейших стриминговых сервисов страны. На российском национальном рынке стриминговый сервис становится эксклюзивным вещателем Олимпийских игр впервые. На одной платформе можно будет посмотреть всё: церемонию открытия, все спортивные соревнования, включая финальные этапы и торжественное закрытие», – цитирует Министра спорта России Михаила Дегтярёва информационное агентство ТАСС.

Также глава минспорта РФ отметил, что трансляции можно будет увидеть как в прямом эфире, так и в записи абсолютно на любом носителе.

«Для российских зрителей это означает простой доступ к главному спортивному событию года и связь с международным спортом, частью которого была и остаётся наша страна. Будем вместе болеть за наших», – добавил Дегтярев.

Ранее Савелий Коростелев и Дарья Непряева получили официальное приглашение от МОК (Международный олимпийский комитет) на ОИ-26. Также в Играх примут участие российские спортсмены: Аделия Петросян и Петр Гуменник (фигурное катание), Никита Филиппов (ски-альпинизм), Дарья Олесик и Павел Репилов (санный спорт), Ксения Коржова и Анастасия Семенова (конькобежный спорт), Алена Крылова и Иван Посашков (шорт-трек).

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в двух городах Италии, Милане и Кортине-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.