news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 21 января 2026 13:01

Коростелев и Непряева выступят на Олимпиаде в Милане

Читайте нас в
Телеграм
Коростелев и Непряева выступят на Олимпиаде в Милане
Фото: vk.com/russianskiteam

Савелий Коростелев и Наталья Непряева получили официальное приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпийские игры — 2026, которые пройдут в Милане.

Это стало известно из опубликованного пресс-релиза организации. Коростелев и Непряева успешно прошли комиссию по рассмотрению права участия нейтральных спортсменов в соревнованиях.

Зимняя Олимпиада пройдет в Милане (Италия) с 9 по 22 февраля. Российские спортсмены выступят в нескольких видах спорта. Официальные приглашения уже получили представители фигурного катания, шорт-трека, ски-альпинизма и конькобежного спорта.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Подписана дорожная карта по реализации меморандума между БИА и университетом «Аль-Азхар»

Подписана дорожная карта по реализации меморандума между БИА и университетом «Аль-Азхар»

20 января 2026
Штормовка Файзуллина, звание Минниханову и рекорд по жилью: Минстрой РТ подвел итоги-2025

Штормовка Файзуллина, звание Минниханову и рекорд по жилью: Минстрой РТ подвел итоги-2025

20 января 2026