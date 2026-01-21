Коростелев и Непряева выступят на Олимпиаде в Милане

Фото: vk.com/russianskiteam

Савелий Коростелев и Наталья Непряева получили официальное приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпийские игры — 2026, которые пройдут в Милане.

Это стало известно из опубликованного пресс-релиза организации. Коростелев и Непряева успешно прошли комиссию по рассмотрению права участия нейтральных спортсменов в соревнованиях.

Зимняя Олимпиада пройдет в Милане (Италия) с 9 по 22 февраля. Российские спортсмены выступят в нескольких видах спорта. Официальные приглашения уже получили представители фигурного катания, шорт-трека, ски-альпинизма и конькобежного спорта.