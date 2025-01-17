Зимние Игры БРИКС, эпитеты Вяльбе и блокнот Фазлеевой: о чем была коллегия Минспорта РТ

В Татарстане нацелились на проведение Игр стран БРИКС по зимним видам спорта. Пожалуй, это самое любопытное заявление, которое сегодня прозвучало на расширенной коллегии Минспорта республики. О чем отчитался Владимир Леонов и что попросил у Лейлы Фазлеевой – в репортаже «ТИ-Спорта».





Владимир Леонов: «Это один из лучших годов для республики с точки зрения развития индустрии спорта. Несмотря на все проблемы, санкции, сложности, нам удалось отлично поучаствовать в международной повестке»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Под прицелом – зимние Игры БРИКС

«Выражали такую инициативу. Будем этот вопрос лоббировать и отрабатывать с нашими федеральными коллегами», — заявил глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов, говоря о перспективах Казани принять у себя зимние Игры стран БРИКС. Эти слова прозвучали сегодня на расширенной коллегии Минспорта.

Эта идея удивления не вызывает. Кейс спортивных мероприятий столицы Татарстана позволяет организовать здесь даже Олимпийские игры – хоть летние, хоть зимние.

Даже в 2024 году, в эпоху околоспортивных санкций, Казань умудрилась принять на своих площадках самые крупные международные соревнования. Речь об «Играх будущего» и Играх БРИКС. Именно на этом сделал акцент Владимир Леонов, общаясь перед стартом коллегии с корреспондентом «ТИ-Спорт» в кулуарах.

«Это один из лучших годов для республики с точки зрения развития индустрии спорта. Несмотря на все проблемы, санкции, сложности, нам удалось отлично поучаствовать в международной повестке. Мы провели два очень крупных, масштабных события – это «Игры будущего» и Игры стран БРИКС», – подчеркнул босс татарстанского спорта.

В Играх стран БРИКС приняли участие 4267 атлетов из 111 стран Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Напомним, что в Играх стран БРИКС приняли участие 4267 атлетов из 111 стран. А в «Играх будущего» – 1811 участников из 21 страны. Все это требует серьезных вложений в спорт. По последнему поручению Президента России Владимира Путина расходы на спорт должны достигнуть 2% от бюджета. В Татарстане эта цифра составляет 2,2%, доложил сегодня Леонов.

«Это серьезная планка. У некоторых регионов и до одного процента с трудом доходит», – подчеркнул он.

А по зимним Играм БРИКС, ну серьезно, их тяжело представить в жаркой Бразилии, ЮАР или Индии. Россия напрашивается. А если в нашей стране, то где? Правильно – в Казани.

Елена Вяльбе: «Татарстан – самый спортивный регион нашей страны. Поэтому пусть все вам завидуют! Продолжайте в том же духе» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Пусть все вам завидуют!»: Вяльбе не пожалела добрых слов для Татарстана

Между тем в работе коллегии приняла участие и президент Федерации лыжных гонок России, глава Ассоциации лыжных видов спорта страны Елена Вяльбе. Напомним, накануне в Казани стартовал пятый этап Кубка России по лыжным гонкам. «ТИ-Спорт» публиковал об этом подробный материал.

Конечно же, первый крупный лыжный старт российского календаря в этом году Вяльбе пропустить не могла. Именно поэтому она находится в Казани. В итоге в республиканском Минспорте решили и ее пригласить на коллегию, которая не случайно получила приставку «расширенная». Выступая на ней, Вяльбе не пожалела ярких эпитетов в адрес республики.

«Татарстан – самый спортивный регион нашей страны. Поэтому пусть все вам завидуют! Продолжайте в том же духе. У меня есть некоторые данные, но я хочу рассказать о них простыми словами. За последние годы в Республике Татарстан наблюдается просто абсолютный взлет. Вы были впереди всех не только в нашей стране, но, я уверена, даже в мире», – сказала она.

Эти слова прекрасно иллюстрируют озвученные сегодня Леоновым цифры. За минувший год татарстанские атлеты завоевали 1013 медалей на соревнованиях различного уровня в 143 видах спорта. При этом в сборных России по различным видам спорта более 1 тыс. спортсменов.

Также Вяльбе отметила, что иностранцы завидуют внутренним соревнованиям в России. А лыжный комплекс в поселке Мирный способен принять соревнования Кубка мира.

«Хоть мы и не допущены до международных стартов, но общение с нашими международными коллегами у нас есть. И они действительно завидуют тем соревнованиям, которые у нас проходят», – резюмировала глава российской Федерации лыжных гонок.

Около 8 млрд рублей на спортивную инфраструктуру за 2024 год

Здесь стоит добавить, что Татарстан в целом сегодня один из лидеров России по количеству объектов спортивной инфраструктуры. Только в прошлом году в республике выделили 7,9 млрд рублей на строительство и капитальный ремонт спортивных объектов, из них 3,9 млрд – на нужды Игр БРИКС.

А всего с 2013 года в Татарстане построено 1172 спортивные площадки. В это число входят 44 модульные лыжные базы, 40 хоккейных коробок, 19 крытых футбольных манежей.

На 2025-й уже запланировано строительство четырех крытых футбольных манежей и 19 универсальных спортивных площадок.

«Вся эта инфраструктура – современная, модернизированная и сделана по лучшим мировым стандартам. Сейчас мы можем проводить соревнования любого уровня на территории республики, а наши граждане могут комфортно и с удовольствием заниматься любыми видами спорта», – подчеркнул Леонов в разговоре с журналистом «ТИ-Спорта».

Почему Леонов сдвинул «спортивную долю» Татарстана «влево»

Кстати о гражданах. Министр озвучил на заседании коллегии долю населения Татарстана, которая систематически занимается спортом. Она составляет 65,8% от общего числа людей, проживающих в республике.

«Мы занимаем первое место в ПФО и четвертое место в стране. Ежедневно на наших спортивных сооружениях может заниматься более 330 тысяч человек. В спортивные структуры мы инвестировали порядка 8 млрд рублей. Хочется поблагодарить за это Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова», – отметил Леонов.

Между делом он признался, что эта цифра в 65,8% была пересмотрена или пересчитана в самый последний момент.

«В ролике там была одна цифра, но мы после ряда событий, которые прошли на днях, ее немножко скорректировали в сторону, так скажем, влево, чтобы было куда стремиться», – откровенничал Леонов.

Очевидно, здесь речь идет о нашумевшей проверке федерального Минспорта со стороны Счетной палаты России. Напомним, в результате там подвергли сомнению высокие цифры ведомства о проценте системно занимающихся спортом россиян. Видимо, после этой истории и в Татарстане на соответствующие показатели взглянули чуть более критично.

Владимир Леонов попросил Лейлу Фазлееву поспособствовать увеличению финансирования адаптивного спорта в Татарстане Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Блокнот Фазлеевой и просьбы Леонова

На заседании коллегии работала и заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. В своем выступлении Владимир Леонов частенько апеллировал персонально к ней. В частности, он попросил поспособствовать увеличению финансирования адаптивного спорта в Татарстане. То есть для людей с ограниченными физическими возможностями.

По словам Леонова, в Татарстане охват таких спортсменов составляет более 65 тысяч человек. При этом спрос растет, учитывая реалии СВО. Министр попросил Фазлееву поспособствовать увеличению финансирования в рамках этого вопроса.

Также он выразил пожелание увеличить финансирование или выделить этот вопрос в отдельную статью расходов – обслуживание и капремонт бассейнов и ледовых дворцов. У главы Минспорта были и другие пожелания. Лейла Ринатовна реагировала доброжелательно и записывала все просьбы Леонова в свой блокнот.