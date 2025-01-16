Татарстан взял золото и без Большунова: как стартовал этап Кубка России по лыжам в Казани

Спортсмены сборной Татарстана победили в стартовых гонках, а участники отметили высокий уровень организации. О том, как начались соревнования, что говорили спортсмены, чиновники и тренеры, — в репортаже «ТИ-Спорта» с лыжной трассы.





Сначала стартовали женщины. Первой финишировала представительница Татарстана Наталья Терентьева

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сборная Татарстана заняла высокие места

Сборная Татарстана с отрывом лидирует в нынешнем сезоне Кубка России. К пятому туру Татарстан подходил с 4645 очками. К слову, у ближайшего преследователя – Тюменской области – было лишь 2084. И татарстанцы сегодня доказали свои чемпионские амбиции.

Сначала стартовали женщины. Первой финишировала представительница Татарстана Наталья Терентьева (23:12.1). Серебро взяла Алина Пеклецова (23:22.0) из Вологодской области. Обладательницей бронзы стала Екатерина Смирнова (23:23.8) из сборной Тюменской области.

У мужской команды сборной Татарстана была потеря. Участие в гонках сегодня не принял Александр Большунов. Ранее на пресс-конференции управляющий делами Федерации лыжных гонок Татарстана Денис Блохин сообщал, что спортсмен заселился в «Балкыш» и готовится принять участие в соревновании.

Однако отсутствие Большунова не помешало сборной Татарстана занять высокие места. Татарстанцы Савелий Коростелев (31:07.1) и Сергей Ардашев (31:18.8) финишировали на первом и четвертом местах соответственно. Второе и третье места заняли представители команды Тюменской области Артем Мальцев (31:13.1) и Денис Спицов (31:15.3).

Отсутствие Большунова не помешало сборной Татарстана занять высокие места. Татарстанец Савелий Коростелев финишировал первым Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Леонов: «Лыжи – наше всё»

На церемонии открытия с речью выступил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Он пожелал успехов спортсменам и отметил значимость лыжного спорта для республики.

«Мы уже второй год традиционно открываем сезон этапом Кубка России по лыжным гонкам. В этом году мы много чего будем проводить, проведем чемпионат России, здесь же, на лыжно-биатлонном комплексе, в котором мы находимся. Поэтому лыжи – наше всё. Как мы говорим в Татарстане: только вперед! Нашим спортсменам отличного старта, прекрасных результатов», – сказал Леонов.

На церемонии открытия слово взяла и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Она поблагодарила организаторов и пожелала успехов спортсменам.

«Спасибо огромное организаторам, постарались во всех просто отношениях, даже с погодой, прекрасная зимняя погода нас сегодня встречает. Я надеюсь, также будут прекрасны сегодняшние соревнования, которые продлятся до воскресенья включительно, и мы все получим заряд новых впечатлений, эмоций. Я желаю спортсменам успехов», – сказала Вяльбе.

Владимир Леонов прокомментировал отсутствие на соревнованиях самой яркой звезды отечественных лыж – Александра Большунова, указав, что это большая потеря Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

О скандале с лыжницей Кулешовой и отсутствии Большунова

Позже в беседе с прессой Леонов поделился мнением о критике Казани со стороны лыжницы Анастасии Кулешовой на условия для спортсменов. Министр опроверг слова спортсменки.

«Это один из лучших наших санаториев, «Балкыш». Выразила Кулешова свое там какое-то фи по поводу условий, но на деле условия совершенно вменяемые, нормальные. Таких вопросов, на самом деле, нет. Вот совсем откровенно как организатор скажу: проблем миллион, и они все решаются в рабочем порядке. Поэтому вопросы сняты, все будет хорошо», – отрапортовал Леонов.

Затем Леонов прокомментировал отсутствие на соревнованиях самой яркой звезды отечественных лыж – Александра Большунова, указав, что это большая потеря.

«Конечно же, это не мои компетенции, он, наверно, сам как-то выйдет в медиа и скажет. Так получилось, что не сможет он принять участие в гонке, к сожалению. Но я знаю, есть на то причины. Не очень хорошо, что его нет, но, как говорится, матч состоится в любую погоду», – поделился своим мнением министр.

К слову, подобное говорил и Савелий Коростелев после окончания мужской гонки, указывая, что потеря Александра – весомая для сборной.

«Это очень, на самом деле, прискорбно, в том плане, что все-таки хочется соревноваться с лучшими. Но если у него проблемы со здоровьем, то в любом случае нужно это в первую очередь решить», – сообщил Коростелев.

Юрий Бородавко: «Женская гонка прошла с высокой конкуренцией, с высокой плотностью. Спортсменки радовали нас» Фото: © Александр Вильф / РИА Новости

Тренерский штаб рассказал о высокой конкуренции в сборной России

После завершения женской гонки старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал корреспонденту «ТИ-Спорта», что у сборной страны высокая конкуренция на этом турнире.

«Женская гонка прошла с высокой конкуренцией, с высокой плотностью. Спортсменки радовали нас. Рад за Терентьеву, поскольку она вернулась в сборную команду. Выиграла, может быть, не так много, но все равно это первый шаг к ее возвращению. У мужчин тоже будет очень высокая плотность, большая конкуренция. Это говорит о том, что уровень в нашей сборной команде достаточно высокий и в любой момент любой из спортсменов может «выстрелить», – поделился впечатлениями с «ТИ-Спортом» Бородавко.

Также после гонки комментарии дала и сама Наталья Терентьева. Она отметила, что трасса была прекрасно подготовлена.

«Трасса подготовлена просто прекрасно для такой сложной погоды. Для меня даже немножко удивительно, что настолько хорошо смогли подготовить трассу, потому что далеко не во всех регионах в такую сложную погоду она так хорошо укатана», – приводит слова Терентьевой корреспондент «ТИ-Спорта».

«Для меня даже немножко удивительно, что настолько хорошо смогли подготовить трассу, потому что далеко не во всех регионах в такую сложную погоду она так хорошо укатана» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан ждут новые соревнования

До 20 января пройдут гонки в дисциплинах скиатлон (7,5 км + 7,5 км, 15 км + 15 км), свободный стиль на 10 и 15 км, а также классический стиль-спринт.

Затем с 28 января по 3 февраля состоится первенство Приволжского федерального округа среди юношей и девушек. Там спортсменов ожидают эстафеты (4 человека на 5 км и 4 человека на 3 км), свободный стиль на 10 и 15 километров, классический стиль-спринт, а также классические стили на 10 и 15 километров.

С 4 по 10 февраля поселок Мирный примет чемпионат Приволжского федерального округа среди женщин и мужчин. Здесь пройдут эстафета (4 человека на 7,5 км), свободные стили на 10 и 15 километров, классический стиль-спринт и классические стили на 10 и 15 километров.

Затем лыжная локация переместится в город Заинск. Там с 19 по 23 февраля пройдут Всероссийские соревнования «Приз ЗМС Ф. П. Симашева» среди девушек и юношей. После этого соревнования вернутся в поселок Мирный. Здесь пройдет чемпионат России среди женщин и мужчин.