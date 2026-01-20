«Зима в Татарстане»: в Казани запустили передвижную точку с афишей зимних событий

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

В казанском парке «Черное озеро» сегодня состоялось открытие передвижной интерактивной бренд-зоны проекта «Зима в Татарстане». Это первая остановка «фургончика» в рамках большого турне по городам республики, задача которого – информировать жителей и туристов о зимних событиях на открытых пространствах.

Зона расположена в центральной части парка между зданием проката и рестораном. Подробнее о проекте рассказал куратор событийных программ Института развития городов Татарстана Данил Данилов.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

«Сегодня мы запускаем свою интерактивную бренд-зону в парке «Черное озеро» – это первая точка большого путешествия. Здесь мы будем рассказывать жителям и гостям столицы о зимних мероприятиях Татарстана и открывать для них все многообразие зимнего Татарстана», – отметил спикер.

Посетители зоны смогут не только получить информацию, но и принять участие в активностях. Гостей приглашают сыграть в беспроигрышную лотерею с призами от партнеров – сертификатами на посещение природных территорий, экстремальные активности или поездки. Также здесь можно отправить фирменные красочные открытки в любой уголок России.

«Формат именно передвижного объекта выбран, чтобы охватить максимальное количество городов и районов, предоставив жителям возможность вживую познакомиться с программой зимних активностей Татарстана», – уточнил Данилов.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

По его словам, основная цель площадки – стать материализованным навигатором по зимней афише региона. На сайте проекта zima.tatar собрано более 1000 событий: от крупных фестивалей до локальных мероприятий в муниципалитетах.

Бренд-зона пробудет в парке «Черное озеро» до воскресенья, после чего отправится в путь по республике. Планируется посетить более десяти локаций. Конкретные точки маршрута будут объявлены дополнительно.

Проект «Зима в Татарстане» стал продолжением летней инициативы, запущенной по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова. В рамках зимней программы запланировано свыше 1,5 тыс. мероприятий по всей республике, в том числе 162 – в рамках фестиваля «Күрше».