В РТ запустили культурный проект «Зима в Татарстане»

«Зима в Татарстане» – продолжение проекта «Лето в Татарстане», запущенного по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова для создания единой афиши всех событий в республике, проходящих на открытом воздухе. Проект направлен на развитие комфортных общественных пространств, поддержку местных инициатив и создание среды, в которой каждый сможет поучаствовать в культурной жизни республики.

«Летний сезон показал, что проект отлично работает – жители и гости республики активно включаются, парки и дворы наполнены активностями, а общая статистика проекта впечатляет. По предварительным подсчетам, зимой в республике пройдет более 1,5 тысячи активностей, которые пройдут на 900 общественных пространствах.

Уверены, что проект «Зима в Татарстане» поможет внести в событийную повестку новые форматы событий, а также даст наибольший охват традиционным праздникам, таким как «Новогодние гуляния», «Масленица», «Рождество», «Нардуган» и т. д. Важно и то, что проект наглядно покажет: общественные пространства могут быть по-настоящему комфортными и живыми и зимой, оставаясь точками притяжения для людей круглый год», – отметила директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина.

По состоянию на 1 декабря на афише опубликовано более 450 событий. Кроме того, ее дополнит серия мероприятий, реализованных в рамках зимнего фестиваля «Курше», уже начавшего свой зимний сезон.