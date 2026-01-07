news_header_top
Общество 7 января 2026 18:02

«Зима в Татарстане»: в Куюках организовали «Рождественские приключения» для детей

«Зима в Татарстане»: в Куюках организовали «Рождественские приключения» для детей

В деревне Куюки Пестречинского района прошли праздничные мероприятия «Рождественские приключения» с конкурсами и подарками для детей и всех жителей деревни. Основная площадка располагалась возле детского сада «Сказка».

Мероприятия на этой территории проходили 2, 3, 5 и 6 января в рамках республиканского проекта «Зима в Татарстане». Следующая встреча состоится 8 января в 14:00. Также по графику проект охватывает Детский городок в Пестрецах.

С праздничным поздравлением к жителям обратился глава Пестречинского района Раис Сулейманов.

«Уважаемые жители! От всей души поздравляю вас со светлым праздником – Рождеством Христовым! Этот праздник наполняет сердца светлыми чувствами, несет в семьи любовь, добро и милосердие. Вместе с тем, это важное событие, заставляющее особенно внимательно взглянуть на жизнь, на дела и поступки. Пусть праздник наполнит сердца теплом, верой и светлой радостью! Здоровья, счастья и мира!» – пожелал руководитель муниципалитета.

Фото: пресс-служба Пестречинского района.

