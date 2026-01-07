news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 7 января 2026 14:53

«Зима снежная пришла»: в парке Тукая в Нижнекамске прошел праздник для детей

Читайте нас в
Телеграм
«Зима снежная пришла»: в парке Тукая в Нижнекамске прошел праздник для детей

В парке чтения и отдыха имени Габдуллы Тукая прошла игровая программа «Зима снежная пришла. Детей в гости позвала».

Организатором праздника выступил ДК «Альфа». Специалисты учреждения перевоплотились в сказочных персонажей – волка и зайчика – и увлекли детей в мир зимних забав.

Ребята учились работать в команде: играли в хоккей, метко закидывали кольца на конусы и лепили снежные фигурки. Атмосферу праздника создали смех, азарт и румяные от мороза щеки участников.

Мероприятие прошло в рамках республиканского проекта «Зима в Татарстане».

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

по теме «Зима в Татарстане»: фестиваль гриля «Снежки и пирожки», «СаниФест» и концерт AVSTRALIA
«Зима в Татарстане»: фестиваль гриля «Снежки и пирожки», «СаниФест» и концерт AVSTRALIA
#курше фест
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани ожидается ухудшение погодных условий: водителей просят быть осторожнее

В Казани ожидается ухудшение погодных условий: водителей просят быть осторожнее

6 января 2026
В Минобороны заявили, что ночью над Татарстаном сбили один БПЛА

В Минобороны заявили, что ночью над Татарстаном сбили один БПЛА

6 января 2026