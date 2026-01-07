«Зима снежная пришла»: в парке Тукая в Нижнекамске прошел праздник для детей
В парке чтения и отдыха имени Габдуллы Тукая прошла игровая программа «Зима снежная пришла. Детей в гости позвала».
Организатором праздника выступил ДК «Альфа». Специалисты учреждения перевоплотились в сказочных персонажей – волка и зайчика – и увлекли детей в мир зимних забав.
Ребята учились работать в команде: играли в хоккей, метко закидывали кольца на конусы и лепили снежные фигурки. Атмосферу праздника создали смех, азарт и румяные от мороза щеки участников.
Мероприятие прошло в рамках республиканского проекта «Зима в Татарстане».
Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.