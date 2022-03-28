«Зима не спешит отступать»: В марте из Альметьевска вывезено 285 КАМАЗов снега

Несмотря на таяние снега, из Альметьевска ГУАДом за март месяц вывезено 285 КАМАЗов снега. Об этом в прямом эфире в Telegram рассказал глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

«Весна началась, но зима не спешит отступать. В ближайшие дни погода обещает снегопады. Поэтому, тема снега все еще актуальна. Нашими службами продолжается активная работа по очистке и вывозу снега с улиц города. За март месяц МУП „ГУАД“ вывез 285 КАМАЗов снега. Эта работа будет продолжаться», — отметил спикер.

Актуальным на сегодня остается и вопрос очистки скатных кровель от снега и льда. Управляющими компаниями ежедневно проводятся работы по их очистке.

«Уважаемые жители, с приходом весны увеличивается риск падений с крыш домов наледи и сосулек. Будьте осторожны! Не подвергайте себя и свою жизнь опасности», — предупредил Тимур Нагуманов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за зиму с улиц Казани вывезли 1,1 млн тонн снега.