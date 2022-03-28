За зиму с улиц Казани вывезли 1,1 млн тонн снега

Казанские городские службы в прошедший зимний сезон вывезли с улиц города более 1,1 млн тонн снега. Сейчас эта работа продолжается, особое внимание городских властей приковано к возможным местам будущих паводков. Об этом на деловом понедельнике рассказал замруководителя исполкома столицы Татарстана Игорь Куляжев.

Он напомнил, что прошедшая зима отметилась значительным количеством осадков. Превышение нормы снега в Казани фиксировали во все три зимних месяца. Главной сложностью при этом стали обильные снегопады, которые покрывали дороги города за короткий промежуток времени.

«Среднесуточный выход техники, задействованной в содержании улично-дорожной сети города, составил 725 единиц. С городских улиц вывезено 1 млн 150 тыс. тонн снега. Это около 230 тыс. грузовиков. Снегоплавильными пунктами переработано 700 тыс. тонн снега, или 60% от всего собранного снега», — сообщил Куляжев.

Он добавил, что оставшаяся часть снега расположена на временных площадках складирования, по окончании зимы их очистят от остатков мусора и грязи после таяния снежных масс.

«Работы по вывозу снега продолжаются. Особое внимание уделяется местам с возможным подтоплением и поселковым дорогам», — отметил Игорь Куляжев.