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Жилые дома в Менделеевске начнут украшать муралами на патриотическую тематику
В Менделеевске стартовала подготовка к нанесению муралов на жилые дома. Специалисты продолжат работы в начале апреля. Стоимость обновления в этом году составит 5 млн рублей, сумму выделяет градообразующее предприятие.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе, каждое граффити со смыслом и несет свой посыл. В этом году тематически изображения связаны с Годом патриотического воспитания, объявленным в Менделеевском районе.
Так, первый мурал посвящен концепции «От прошлого к будущему», где кратко показана история развития города. Второе изображение посвятят Ефиму Чоловскому, заслуженному врачу РСФСР, хирургу Бондюжской районной больницы.
Еще два мурала посвящены великим русскому и татарскому поэтам Александру Пушкину и Габдулле Тукаю. Пятый мурал — «Родина-мать зовет!» — символ, известный в нашей стране каждому.
Помимо нанесения муралов, будут проведены работы по утеплению торцов.
Напомним, в прошлом году в Менделеевска на фасадах жилых домов уже появились портреты Дмитрия Менделеева, Бориса Пастернака, химические элементы и другие рисунки, посвященные истории города.
Эскизы: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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