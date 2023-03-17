Жилые дома в Менделеевске начнут украшать муралами на патриотическую тематику

В Менделеевске стартовала подготовка к нанесению муралов на жилые дома. Специалисты продолжат работы в начале апреля. Стоимость обновления в этом году составит 5 млн рублей, сумму выделяет градообразующее предприятие.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе, каждое граффити со смыслом и несет свой посыл. В этом году тематически изображения связаны с Годом патриотического воспитания, объявленным в Менделеевском районе.

Так, первый мурал посвящен концепции «От прошлого к будущему», где кратко показана история развития города. Второе изображение посвятят Ефиму Чоловскому, заслуженному врачу РСФСР, хирургу Бондюжской районной больницы.

Еще два мурала посвящены великим русскому и татарскому поэтам Александру Пушкину и Габдулле Тукаю. Пятый мурал — «Родина-мать зовет!» — символ, известный в нашей стране каждому.

Помимо нанесения муралов, будут проведены работы по утеплению торцов.

Напомним, в прошлом году в Менделеевска на фасадах жилых домов уже появились портреты Дмитрия Менделеева, Бориса Пастернака, химические элементы и другие рисунки, посвященные истории города.