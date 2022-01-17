В Татарстане действуют свыше 88 тыс. волонтеров

На сегодняшний день Татарстан вышел на лидирующие позиции в России по развитию и поддержке добровольчества. В целом на территории республики действуют 88 тыс. волонтеров различной направленности — от социальной сферы до экологии. Об этом в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову в рамках проекта «12 этаж» рассказала председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

Она напомнила, что движение добровольчества активизировалось в республике еще со времен Универсиады 2013 года. Поэтому в пандемию коронавируса Татарстан вошел с большим и опытным волонтерским сообществом. Это во многом помогло преодолеть самые сложные моменты, связанные с пандемией.

«Если говорить более конкретно, то в республике сейчас налажена системная работа подготовки волонтеров по самым разным направлениям. Это и спорт, и „серебряные“ волонтеры (люди пожилого возраста), и вовлечение учащихся образовательных организаций, и многие другие категории. У нас волонтеры работают по направлениям экологии, помощи пожилым, малоимущим, маломобильным гражданам, помощи при чрезвычайных ситуациях, поддержке бездомных животных — всего не перечислить. Если говорить по цифрам, то в целом это свыше 88 тыс. человек», — рассказала Зиля Валеева.

Собеседница агентства добавила, что Татарстан третий год подряд получает звание «Добрый регион». Оно является всеобщим признанием достижений в этом направлении, оценкой высокоразвитого добровольческого движения в республике.

«Тот факт, что наши граждане готовы вместе с государством делить ответственность за благополучие в своей республике, говорит о многом», — резюмировала глава Общественной палаты РТ.