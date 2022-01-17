Зиля Валеева: «К сожалению, сейчас мало где учат, как решать нестандартные задачи»

Как диалог помогает сгладить пандемийные противоречия в обществе, насколько республика продвинулась в поддержке НКО и каким образом социализация защищает молодежь от деструктивных сообществ в интернете, рассказала глава Общественной палаты РТ Зиля Валеева в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову.

Зиля Валеева: «Человека нужно учить думать. Не выбирать между готовыми вариантами, а находить решения самостоятельно»

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«К теме сохранения родных языков мы будем возвращаться всегда»

– Зиля Рахимьяновна, с какими итогами завершила ушедший год Общественная палата Татарстана? Какие ключевые мероприятия и проекты удалось реализовать и как на эти планы повлияла пандемия?

– 2021 год был сложным. Разноплановых событий было много в общественной жизни нашей республики. Здесь нужно акцентировать внимание на тех факторах, которые оказывали ключевое воздействие на нашу жизнь в течение этого времени. Мы пережили второй год пандемии, вводились новые меры против распространения коронавируса, ради сохранения жизни, возможности продолжать работать.

Напомню, что в республике 2021 год был объявлен Годом родных языков и народного единства. Эта тема стала одной из главных и в массмедиа, отразилась в событиях года, последних месяцев. Общественная палата Татарстана одной из первых начала исполнение плана мероприятий 2021 года.

«Вопросы сохранения и изучения родных языков, вопросы федеральных образовательных стандартов – все это по-прежнему актуальные темы» Фото: oprt.tatarstan.ru

В Казанской ратуше 26 февраля состоялось совместное заседание Общественной палаты Республики Татарстан и двух комиссий Общественной палаты России по межрелигиозным и межнациональным отношениям и по вопросам культуры и сохранению культурного наследия. К нам приехали ведущие эксперты, представители федеральной исполнительной власти. Горячо, заинтересованно вначале шел разговор на трех тематических секциях. В нем участвовали также члены общественных палат, представители органов исполнительной власти Приволжского округа.

Ведь вопросы сохранения и изучения родных языков, вопросы федеральных образовательных стандартов – все это по-прежнему актуальные темы. Наша площадка позволила обменяться мнениями о будущем родных языков с коллегами из регионов, федерального центра и представителями власти.

Подчеркну, что, несмотря на завершение Года родных языков и народного единства, эта тема по-прежнему остается для нас одной из приоритетных. 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России, богатство многообразия которого тоже начинается с родных языков.

«Несмотря на завершение Года родных языков и народного единства, эта тема по-прежнему остается для нас одной из приоритетных. 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Мы не могли обойти и тему поддержки некоммерческих организаций в условиях пандемии. У нас состоялось немало встреч и консультаций для НКО с участием Министерства экономики РТ. Вместе с коллегами из Общественной палаты России впервые в 2020 году удалось добиться включения НКО в списки поддержки федеральным Правительством наравне с малым и средним бизнесом. Это позволило им получать субсидии на зарплаты, поддержку для приобретения средств санитарной защиты.

В этом году появились новые форматы поддержки, субсидии, кредиты. А это значит продолжение работы с банками. Социально ориентированным НКО потребовалась наша помощь по взаимодействию с кредитными организациями. Нам вместе удалось со всем разобраться, важный опыт сотрудничества продолжится и в будущем.

Про диалог с антиваксерами: «Они заявили, что врачи ничего не понимают в медицине»

– Какие еще мероприятия по актуальным темам у вас проходили?

– Мы все видим, насколько пандемия и ее последствия ударили по устоявшемуся укладу всех и каждого из нас. С одной стороны, и в этом году мы отмечали поддержку большинства мер, принимаемых властью для защиты здоровья граждан, обеспечения безопасности в местах наибольшего скопления людей. С другой – введение куар-кодов на транспорте активизировало сетевые сообщества граждан, выступающих против принятия этого решения.

Общественная палата предоставляла возможность обмена мнениями всем заинтересованным сторонам. Первая встреча прошла с участием руководителя республиканского штаба, вице-премьера Лейлы Фазлеевой. Мы пригласили также ученых-вирусологов. Прямо из-за красной линии фронта, из ковидных больниц пришли врачи. Они приводили примеры тяжелейшего течения болезни, горячую статистику потерь, а в ответ слышали, что врачи ничего не понимают в медицине, а лучшее средство от ковида – имбирь. Хотела сказать, это было похоже на разговор слепого с глухим, но эта присказка давно устарела. У нас в фонде «Ярдэм» есть уникальное компьютерное оборудование с использованием шрифтов Брайля, который помогает понимать, успешно вместе работать людям, лишенным зрения и слуха. Вот такой технологический прогресс.

«Врачи из ковидных больниц приводили примеры тяжелейшего течения болезни, горячую статистику потерь, а в ответ слышали, что они ничего не понимают в медицине» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Какие же социальные технологии должны прийти для того, чтобы люди прислушались к здравым смыслам, научились диалогу, дорожили доверием? Несмотря на драчливый тон, в том числе продолжившихся встреч, мы по-прежнему остаемся приверженцами открытого разговора. Он лучше молчания. В трудные времена испытания пандемией, когда и власть, и общество находятся в одинаково неблагоприятных условиях, их надо преодолевать вместе.

Поэтому мы продолжаем совместную работу в этом направлении и не собираемся останавливаться. Мы всегда открыты для предложений и аргументов, направленных на преодоление пандемии. Забота об общественном благе – это общая ответственность и гражданского сообщества, и власти.

«Татарстан – республика волонтеров»

– Работа Общественной палаты республики тесно связана с деятельностью волонтеров и НКО. Как в республике развивается это направление? Сколько у нас волонтеров, в какие проекты они вовлечены? Как пандемия повлияла на активизацию этой работы?

– Что касается добровольчества, то качественный перезапуск этого движения в нашей республике произошел еще во времена Универсиады. Поэтому в пандемию Татарстан вошел с большим и опытным волонтерским сообществом, это во многом помогло преодолеть самые сложные моменты эпидемии. Доброта, отзывчивость заложены в менталитете наших людей.

Если говорить более конкретно, то в республике сейчас налажена системная работа с волонтерами по самым разным направлениям. Это и спорт, и «серебряные волонтеры» (люди пожилого возраста), и вовлечение в движение учащихся образовательных организаций, и многих других. Важно, что эту ответственную работу ведет молодежная АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан».

«В республике сейчас налажена системная работа с волонтерами по самым разным направлениям» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

У нас волонтеры работают по направлениям образования, экологии, культуры, помощи пожилым, малоимущим, маломобильным гражданам, помощи при чрезвычайных ситуациях, заботы о бездомных животных – всего не перечислить. Если говорить по цифрам, только при центре их уже свыше 88 тысяч человек. Развивается движение добровольчества и на предприятиях республики.

Третий год подряд Татарстан получает звание «Добрый регион». Это признание достижений в этом направлении, оценка высокоорганизованного добровольческого движения в республике. Тот факт, что наши граждане готовы вместе с органами власти делить ответственность за благополучие в своей республике, а власть создает условия для такого участия, говорит о взаимном доверии.

«Республика входит в тройку лидеров страны по поддержке НКО»

– Какая деятельность идет с некоммерческими организациями?

– Взаимодействие с НКО является одним из основных направлений нашей работы. Я уже упомянула о конкретных мерах их поддержки в условиях пандемии. Уровень развития некоммерческого сектора анализируем не только мы, но и федеральные эксперты.

Второй год в России составляется рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню и качеству развития некоммерческого сектора. Татарстан входит в тройку лидеров среди всех субъектов. А по уровню вклада НКО в развитие экономики республика вторая после Москвы.

Также, согласно данным рейтинга, в прошлом году по фактору «Значимость региональных общественных палат для НКО» мы находились на 20-м месте по стране. В этом году поднялись на 17 позиций и оказались в тройке лидеров.

Про инклюзивное развитие в РТ: «Эти люди задают новые тренды, они хотят самореализации через работу»

– Еще одна важная тема, которую поднимают и на федеральном, и на республиканском уровне, – инклюзивное развитие и доступность для людей с ограничениями по здоровью. Идет ли какая-то работа с инвалидами по линии ОП РТ?

– Мы больше не используем выражение «люди с ограниченными возможностями». Мы говорим о людях с повышенными требованиями к условиям труда, жизни. Эта точка зрения большинства общественников, работающих в НКО, и она более перспективная.

Общественная палата Татарстана ведет активную работу по проектам НКО для этой категории людей. Ключевым моментом здесь является их максимальное вовлечение в практическую деятельность. Можно сколько угодно говорить, обсуждать эту тему, но без практики, по моему глубокому убеждению, трудно рассчитывать на реальные результаты.

«Мы больше не используем выражение «люди с ограниченными возможностями». Мы говорим о людях с повышенными требованиями к условиям труда, жизни» Фото: © ИА «Татар-информ»

Рассматривая один из молодежных проектов из Нижнекамска, мы увидели социологическое исследование, которое изучало отношение к работе людей с повышенными требованиями. Оказалось, что подавляющее большинство из них хотят работать, они стремятся получить профессиональную подготовку, к слову, в проекте как раз предлагалось создание центра компетенций для людей с повышенными требованиями к условиям труда. Они говорят: да, выплаты от государства – это хорошо, но дайте нам возможность и самим заработать.

Подчеркну, что с каждым годом в нашей республике появляется все больше предприятий, которые также берут на работу, обучают их и помогают в социализации через труд. И это не только крупные компании, но и небольшие предприятия в районах Татарстана, торговые сети.

Про работу с молодежью: «Через участие в реальных проектах они перестанут зависеть от чужого мнения в Сети»

– Поговорим о молодежи. В последние годы мы видим, как через интернет, социальные сети идет настоящая борьба за их умы – это и протестные акции, и деструктивные идеи. Как с молодежью работает Общественная палата РТ, чтобы направить их энергию на развитие республики?

– Сразу хочу сказать – молодежь у нас разная. Например, я часто встречаюсь с представителями добровольческих, спортивных и других общественных объединений. Их кипучая энергия направлена на созидание и развитие. Ребята, которые имеют за плечами опыт реализации множества значимых проектов, в том числе «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики», многие-многие другие, они задают новые стандарты золотой молодежи. В их числе и члены Общественной палаты республики: заместитель председателя ОП РТ Тимур Кадыров, председатель молодежной Ассамблеи народов Татарстана, Екатерина Согрина, директор РОО «Союз детских организаций РТ», Руфат Киямов, президент РМОО «Лига студентов Республики Татарстан».

В современном мире появляется все больше разнообразных сетевых молодежных сообществ, организаций. Для чего они создаются? Причина простая – молодежь, как и во все времена, стремится к самореализации. И для этого мы должны предоставить им доступные и понятные инструменты социальной практики. Проще говоря, направить их энергию и амбиции на благо и созидание.

«Ребята, которые имеют за плечами опыт реализации множества значимых проектов, задают новые стандарты золотой молодежи» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Это ключевой момент, который гораздо важнее влияния соцсетей и виртуального мира. Поэтому распространителям деструктивных идей в Сети мы можем противопоставить другие сетевые сообщества молодых людей, вовлеченных в реальные общественные процессы. Через участие в проектах они получат социализацию, реальный жизненный опыт, обретут свое собственное мнение, наконец. Думаю, нам нужно активно работать с подрастающим поколением именно через такой подход.

Как простой пример – осенью у нас проходили выборы, и Общественная палата РТ отвечала за направление наблюдателей. Во время подготовки 35% договоров мы заключили именно с молодежными организациями. Эта категория людей по определению максимально мобильна и готова воплощать в жизнь даже самые непростые проекты. И такие проекты у них обязательно должны быть – в этом наша задача.

«Если технологии попадут к людям без моральных ориентиров, последствия будут очень серьезными»

– Наступивший год в Татарстане объявлен Годом цифровизации. Параллельно с этим в республике планируется отмечать 1100-летие принятия ислама – ключевое событие в духовной сфере за последние годы. На ваш взгляд, как в современном обществе должны сочетаться технологическое развитие и сохранение духовности, традиционных культурных и языковых ценностей? Многие говорят, что глобализация, цифровизация и другие тренды стирают идентичность народов, вы согласны с таким утверждением?

– Действительно, технологии принесли в нашу жизнь ряд общих стандартов в различных сферах. Технологический прогресс неизбежен, он позволяет нам повышать уровень жизни.

На мой взгляд, чем выше уровень технологического развития, тем больше должно быть гуманитарного императива. Если этот принцип не соблюдается, то человек оказывается в морально-нравственной пустоте. Поэтому не нужно противопоставлять эти два понятия, наоборот, в условиях технологического роста необходимо больше внимания обращать на гуманитарные компетенции.

«Чем выше уровень технологического развития, тем больше должно быть гуманитарного императива» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Если вся современная мощь технологий окажется в руках людей без морально-нравственных ориентиров, это будет иметь очень серьезные отрицательные последствия. Но я думаю, что людям хватит знаний и практики, чтобы не допустить таких разрывов между технологическим и морально-нравственным развитием.

Человека нужно учить думать. Не выбирать между готовыми вариантами, а находить решения самостоятельно. К сожалению, мало где учат, как решать нестандартные задачи. Хотя именно этот навык, возможно, будет одним из востребованных в будущем, особенно в социальной практике.

«Нужно повышать цифровизацию НКО, чтобы они стали доступнее для граждан»

– Какие важные мероприятия и проекты запланировала Общественная палата РТ на 2022 год? На каких приоритетных направлениях сосредоточите основные силы?

– Наш главный приоритет – это развитие диалога между государством и гражданским обществом. В этом направлении нам нужно добиваться качественных результатов.

На мой взгляд, на сегодняшний день у нас еще недостаточно открыты «шлюзы» для выявления и реализации гражданских инициатив. Уверена, в нашем обществе очень много умных и талантливых людей, гораздо больше, чем существующие отдельные объединения. И нам важно не упустить этот потенциал.

«Наш главный приоритет – это развитие диалога между государством и гражданским обществом» Фото: oprt.tatarstan.ru

Разумеется, у нас в плане есть и совершенно конкретные мероприятия. Я уже говорила, что мы занимаем лидерские позиции по развитию НКО. Но сейчас эти центры сфокусированы вокруг крупных городов республики. Нужно, чтобы некоммерческие организации стали фактором развития всех муниципальных образований Татарстана. Поэтому мы будем делать рейтинг муниципалитетов по развитию НКО, чтобы придать импульс этому направлению.

Кроме того, мы планируем провести тематические мероприятия как по 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, так и по проведению Года цифровизации в РТ. Тут стоит отметить, что цифровизация наших НКО в целом пока отстает от лидерских позиций республики. Наша задача – повысить этот уровень, чтобы возможности и потенциал НКО стали более доступными для граждан.

– Спасибо за интервью!

