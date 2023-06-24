Зиля Валеева: Сейчас время требует от нас единства и сплоченности

От жителей страны в современных условиях требуется сплоченность, в сложившихся обстотельствах важно не допускать раскола общества, заявила председатель Общественной палаты РТ, руководитель республиканской общественной организации «Женщины Татарстана» Зиля Валеева. Она подчеркнула, что жители страны уже продемонстрировали готовность сплотиться вокруг общей задачи, помогая участникам военной спецоперации.

« У нас в общественных формированиях царит настрой, передающий народную консолидацию во имя защиты отчизны», – подчеркнула Валеева.

Она напомнила, что логотип ОП России – это памятник Минину и Пожарскому на Красной Площади в Москве, который стал символом народного отношения к своему государству.

«Кстати, нижегородский купец Кузьма Минин был этническим татарином. Именно народная воля и сплочение подлинных патриотов-сограждан, здоровый настрой народа помогли в 1612 году очистить Московский кремль от чужеземцев, преодолеть кризис и смуту», – отметила она.

Мнения и взгляды могут быть разными, однако всех объединяют чувства патриотизма и любви к Родине, подчеркнула глава ОП РТ. «Призывы, ведущие к расколу в обществе в связи с СВО, наши земляки восприняли с недоумением. В нынешний час испытаний нам нельзя допускать никакой смуты», – убеждена она.

Валеева также напомнила слова Раиса РТ Рустама Минниханова, который в своем обращении поддержал Президента России Владимира Путина. «И общественные, и властные структуры нашей республика всецело поддерживают Президента России В.В.Путина в его действиях по укреплению государства и консолидации общества», – согласилась она.

Сбор и доставка гуманитарной помощи участникам боевых действий, поддержка их семей, оказания помощи переселенцам сегодня объединили россиян, напомнила Валеева.

«А время сейчас требует именно единства и сплоченности», – подчеркнула она.

Напомним, в своем обращении Минниханов заявил, что чувство патриотизма является неотъемлемой чертой характера людей всех поколений и национальностей. Он призвал объединиться в это сложное время вокруг российского лидера и вместе противостоять тем, кто представляет угрозу России и ее многонациональному народу.