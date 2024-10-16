Зиля Валеева объяснила, почему молодые люди не торопятся заводить семьи

Зиля Валеева

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Основной причиной нежелания молодых людей заводить семей служит ценностный кризис. Такое мнение «Татар-информу» выразила председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

Это не вопрос средств, это вопрос ценностей. Вот когда мы разговариваем с ребятами об этом, они нам говорят: «Вот вы говорите семья, у нас сначала отношения, а потом семья». Явно здесь идеологический крен», – сказала Валеева.

Для обеспечения собственной семьи, как считает глава ОП РТ, студенты вполне могут найти подработку.

«Сегодня у ребят есть немалые возможности подработать. Если человек два курса окончил, то он вполне может посмотреть, где можно подзаработать, рабочие руки всегда нужны», – добавила спикер.