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«Семья без детей теряет предназначение»: Сабурская рассказала, как бороться с чайлдфри
Идеология чайлдфри – это личный выбор каждого человека. Однако ее пропаганда может навязывать ценности, которые идут вразрез с традиционными семейными установками и могут оказывать негативное влияние на общество, особенно на молодежь. Такое мнение «Татар-информу» выразила уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.
«Семья – это главная ячейка общества, а без детей и продолжения рода она теряет свое предназначение. Важно помнить, что наша страна всегда придавала большое значение институту семьи и повышению демографии. В своем послании Федеральному Собранию 29 февраля 2024 года Президент России Владимир Путин обратил внимание на проблему снижения рождаемости в стране и заявил о ряде мер для ее решения, это в том числе связано с этим самым движением чайлдфри», – сказала Сабурская.
Она поддержала введение мер, направленных на ограничение пропаганды чайлдфри, «особенно если это может сформировать у молодого поколения убеждение, что семья и дети – необязательный элемент жизни».
«Подобная установка подрывает семейные ценности и ведет к нежелательным последствиям на уровне общества», – добавила омбудсмен.
Бороться с пропагандой чайлдфри, по ее словам, нужно не только запретами и штрафами. «Необходимо усиливать просветительскую работу, популяризировать семейные ценности, рассказывать о важности детей, как о естественной и важной части жизни человека, а также вводить дополнительные меры социальной поддержки для молодых семей. Поддержка семьи и осознание её значимости – вот куда следует направлять усилия», – подчеркнула Сабурская.
Она напомнила, что с целью стимулирования рождаемости в России был запущен новый национальный проект «Семья», а также продлены меры поддержки семей с детьми.
«Программа семейной ипотеки продлена до 2030 года, при этом для семей с детьми до шести лет оставили льготную ставку в 6%, в два раза увеличен налоговый вычет на второго ребенка (1400 рублей на первого и 2800 рублей на второго), и до шести тысяч рублей — за третьего ребенка и каждого последующего. Программу материнского капитала также продлят минимум до 2030-го», – сказала спикер.
Она уверена, что в обществе должны создаваться условия, при которых «люди будут выбирать свой семейный путь, без давления и пропаганды альтернативных моделей».
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