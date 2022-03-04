Зиля Валеева: «Наша страна всегда приходила на помощь другим»

Помощь вынужденным переселенцам из Донецкой и Луганской народных республик готовы оказать как местные НКО, так и простые жители Татарстана. Об этом «Татар-информу» заявила глава Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

По словам собеседницы агентства, в последние дни люди чаще звонят, предлагая посильную помощь вынужденным переселенцам с Донбасса и Луганска.

«К нам обращаются и женщины, и мужчины, и молодежь, и люди в возрасте. Они спрашивают, какая помощь нужна, куда можно принести необходимые вещи. Речь идет об одежде, предметах первой необходимости и так далее. Также наши НКО после того, как появилась информация о возможном направлении в республику поезда с вынужденными переселенцами, все очень дружно за пару дней собрали всё необходимое на первое время», — сказала Валеева.

Она добавила, что региональный представитель Всероссийской общественной организации «Содружество выпускников детских домов» Алина Низамутдинова со своей командой уже отправили посылку для детей из ДНР и ЛНР, которую приняла Ростовская область. Всё это делается от души и из солидарности с людьми, которые оказались в трудной ситуации.

«Объединение и консолидация людей сегодня — это самое важное. И в нашей истории, и недалеком прошлом так много примеров, когда наша страна приходила на помощь другим. Вот за них и надо держаться. Российский и украинский народы обязательно договорятся, и мы вместе скажем фашизму „нет“», — убеждена Зиля Валеева.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.