Зиля Валеева: Мы можем и должны заботиться о семье

Выстраивая планы работы на 2025-й и последующие годы, сегодня все госорганы и общественные организации, гражданское сообщество Татарстана приоритетной темой обозначают семью. Об этом сообщила председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева. Ее обращение к татарстанцам прозвучало сегодня в эфире телемарафона «С Новым годом, семья!», который проходит в Татарстане.

«Приоритет отдается семье, заботе о детях, здоровье женщин и детей. И это главный итог Года семьи в Татарстане», - сказала Валеева.

Фото: скриншот трансляции

Она отметила, что в течение этого года в Татарстане прошло множество разных мероприятий, посвященных семейным ценностям, за круглыми столами обсуждались проблемные вопросы, появились новые выплаты и меры поддержки.

«Мы можем и должны заботиться о семье. Лучшие практики нужно сохранить в следующем году», - подчеркнула Валеева.

12-часовой телемарафон «С Новым годом, семья!» стартовал сегодня в эфире телеканалов «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета». Его участники подводят итоги Года семьи в Татарстане.

С 9 часов утра и до 21 часа вечера в студии побывают более 50 семей и 100 детей. В этот день зрители узнают интересные истории знакомства семейных пар. Еще в прямом эфире пройдет Парад Дедов Морозов. В конце дня будет объявлено имя народного волшебника. Его выберут зрители в социальной сети «ВКонтакте».