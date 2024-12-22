Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Зиля Валеева: Мы можем и должны заботиться о семье
Выстраивая планы работы на 2025-й и последующие годы, сегодня все госорганы и общественные организации, гражданское сообщество Татарстана приоритетной темой обозначают семью. Об этом сообщила председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева. Ее обращение к татарстанцам прозвучало сегодня в эфире телемарафона «С Новым годом, семья!», который проходит в Татарстане.
«Приоритет отдается семье, заботе о детях, здоровье женщин и детей. И это главный итог Года семьи в Татарстане», - сказала Валеева.
Она отметила, что в течение этого года в Татарстане прошло множество разных мероприятий, посвященных семейным ценностям, за круглыми столами обсуждались проблемные вопросы, появились новые выплаты и меры поддержки.
«Мы можем и должны заботиться о семье. Лучшие практики нужно сохранить в следующем году», - подчеркнула Валеева.
12-часовой телемарафон «С Новым годом, семья!» стартовал сегодня в эфире телеканалов «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета». Его участники подводят итоги Года семьи в Татарстане.
С 9 часов утра и до 21 часа вечера в студии побывают более 50 семей и 100 детей. В этот день зрители узнают интересные истории знакомства семейных пар. Еще в прямом эфире пройдет Парад Дедов Морозов. В конце дня будет объявлено имя народного волшебника. Его выберут зрители в социальной сети «ВКонтакте».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»