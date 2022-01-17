Зиля Валеева: «К теме сохранения родных языков мы будем возвращаться всегда»

Общественная палата Татарстана продолжит системную работу в сфере сохранения и развития родных языков несмотря на завершение Года родных языков и народного единства. Об этом в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову в рамках проекта «12 этаж» рассказала председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

Собеседница агентства отметила, что в республике 2021-й был объявлен Годом родных языков и народного единства. Эта тема проходила красной нитью через все мероприятия Общественной палаты РТ последние месяцы.

«Именно в наших стенах состоялось совместное заседание Комиссии Общественной палаты России по межрелигиозным и межнациональным отношениям и Комиссии ОП РФ по вопросам культуры и сохранению культурного наследия. К нам приехали эксперты, которые провели три тематических круглых стола. Ведь вопросы сохранения и изучения родных языков, вопросы федеральных образовательных стандартов — всё это по-прежнему актуальные темы для обсуждения. Наша площадка позволила обменяться мнениями о будущем родных языков с коллегами из федерального центра», — заметила Валеева.

В связи с этим она подчеркнула, что с окончанием Года родных языков и народного единства работа в этом направлении не прекратится.

«Эта тема по-прежнему остается для нас одной из приоритетных. Так или иначе мы будем обращаться к ней всегда», — заключила Зиля Валеева.