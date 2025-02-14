Жилому комплексу в Набережных Челнах дали название в честь КАМАЗа

Большой жилой массив, расположенный в 78-м комплексе Набережных Челнов, с сегодняшнего дня будет носить имя жилого комплекса КАМАЗа.

«Весь этот огромный массив по согласованию с Рустамом Нургалиевичем [Миннихановым], Сергеем Анатольевичем [Когогиным], 78-й комплекс, мы называем с сегодняшнего дня «Жилой комплекс КАМАЗа», – сказал мэр города Наиль Магдеев.

Градоначальник выразил благодарность работникам КАМАЗа, а также руководству республики и Государственному жилищному фонду за оказанную крупнейшему предприятию региона поддержку.

«Набережные Челны – родина легендарных КАМАЗов. КАМАЗ и наш город – это единое целое. Безусловно, поддержка градообразующего предприятия оказывает положительное влияние как на развитие самого КАМАЗа, так и на социально-экономическое развитие города», – отметил Магдеев.

Он подчеркнул важность жилищных программ, отметив, что жилье – это не просто крыша над головой, а продолжение жизни.

«Как уже сказал Рустам Нургалиевич [Минниханов], жилье – это основа стабильности и уверенности в будущем. Сегодня у работников КАМАЗа есть отличные возможности для создания крепкой семейной жизни, а также для того, чтобы работать в одном из лучших предприятий нашей страны. Мы все вместе делаем важные дела», – добавил он.

Особые слова благодарности Магдеев выразил генеральному директору «КАМАЗа» Сергею Когогину и гендиректору «Домкора» Муниру Гайнуллову.

Напомним, что Раис РТ Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Набережных Челнах.