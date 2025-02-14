«Чтобы было больше детей»: Минниханов принял участие в открытии жилого комплекса в Челнах

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Автогигант КАМАЗ запустил третий сезон программы поддержки работников арендным жильем. Сегодня в Набережных Челнах состоялось открытие трех из шести домов одноименного жилого комплекса. В торжественной церемонии принял участие Раис РТ Рустам Минниханов. Он поздравил новоселов, призвав их повышать демографию.

«Уже третий год подряд КАМАЗ запускает программу, поддерживающую своих работников через аренду жилья. Это соглашение между жилищным фондом и автогигантом – значимый шаг для создания комфортных условий для сотрудников», – отметил руководитель республики.

По словам Минниханова, в условиях ограниченных ресурсов такая программа – настоящая поддержка.

«Все мы понимаем, как важно иметь свой дом, свою квартиру. Я хочу выразить благодарность строителям и сотрудникам жилищного фонда за проделанную работу, а также Сергею Анатольевичу (Когогину – прим. «Т-и») за настойчивость и профессионализм. Благодаря их усилиям мы продолжаем развивать такую важную для людей программу», – отметил он.

Рустам Минниханов заметил, что КАМАЗ – стратегическое предприятие и без решения вопроса с жильем невозможно решить проблему кадров.

«Мое пожелание – чтобы было больше детей. Эти квартиры не только помогут обеспечить наших сотрудников, но и создадут уверенность в завтрашнем дне для их семей. Это, в свою очередь, позитивно скажется на демографической ситуации и даст людям уверенность в будущем, чтобы они могли планировать и заводить детей. Всех поздравляю с большим событием, это праздник жизни», – заключил Минниханов.

Отметим, что КАМАЗ профинансировал в новых квартирах закупку мебели, бытовой техники и предметов интерьера. Квартиры оснащены всем необходимым.

Эти затраты, а также затраты по управлению арендными квартирами не коснутся сотрудников предприятия и в стоимость арендной платы не включены. Арендная ставка в домах 78/01, 78/02 и 78/03 составляет 360 рублей за 1 кв. м. Жилищно-коммунальные услуги работники будут оплачивать самостоятельно.

В новых квартирах будут проживать представители востребованных в компании специальностей, в числе которых рабочие кадры, а также руководители, специалисты разных направлений, инженеры, мастера.