Жилищное строительство в России ждет непростое время — Минстрой РФ

Жилищное строительство в России ждет непростое время. Такой прогноз сделал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин на пленарном форуме «Ребус» в «Казань Экспо».

«Сейчас непростое время будет в жилищном строительстве. Мы прекрасно понимаем, какая сегодня стоимость обслуживания кредитов. Здесь не надо на ключевую ставку смотреть, нужно смотреть на затраты, которые несут застройщики, в том числе при строительстве всей необходимой инфраструктуры», – заявил Стасишин.

В составе себестоимости жилья обслуживание кредита достигает 50%. Рыночную ставку по ипотеке в России замглавы строительного ведомства назвал заградительной.

«Нельзя просто строить голые квадратные метры, даже в агломерации. Нужно создавать абсолютно новое качество жизни, которое даже в агломерации способствовало бы улучшению демографии. Это, наверное, самое основное», – сказал замминистра.

Форум «Ребус 2024. Агломерации: Опыт. Возможности. Вызовы» проходит в международном выставочном центре «Казань Экспо» одновременно с российско-китайским бизнес-форумом «РОСТКИ».

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что республика была одним из первых регионов России, увидевших в агломерациях точки роста региональной экономики.