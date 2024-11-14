Минниханов: Татарстан видит в агломерациях точки роста региональной экономики

Татарстан был одним из первых регионов России, кто оценил агломерации в качестве точек роста региональной экономики. Об этом сказал Раис Татарстана Рустам Минниханов на пленарном заседании форума «Ребус 2024. Агломерации: Опыт. Возможности. Вызовы». Он проходит на «Казань Экспо» одновременно с форумом «РОСТКИ».

«Мы одни из первых в России определили агломерации как главные точки роста региональной экономики. Агломерационный подход был закреплен в рамках стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года. Так были обозначены три агломерации со своими зонами влияния: Казанская, Камская и Альметьевская», – сказал Минниханов.

В этих трех агломерациях, отметил Раис РТ, проживает более 3 млн человек, а это 77% населения республики. На эти территории приходится 85% валового регионального продукта (ВРП) Татарстана.

Для более эффективного межмуниципального взаимодействия в 2022 году Татарстан создал Институт пространственного планирования РТ. Одна из основных задач института — разработка мастер-планов развития агломераций.

«Институтом уже завершена работа по мастер-плану Казанской агломерации, в рамках которого подготовлено решение по сбалансированной застройке Казани и муниципальных районов в ее периферии, развитию транспортной и инженерной инфраструктуры, проработаны вопросы экологии. Сегодня только в Казанской агломерации строится более 70% жилья всей республики. В текущем году институт завершает работу по разработке мастер-плана Камской агломерации. Следующий этап — это Альметьевская агломерация», – добавил Минниханов.

Раис Татарстана напомнил, что в рамках Послания Президента РФ Федеральному собранию в 2024 году было поручено разработать 200 мастер-планов для агломераций и крупных городов по всей России.

«Конечно же, мы готовы поделиться своим опытом, тиражировать свои наработки и помочь регионам в этих работах», – заключил руководитель республики.